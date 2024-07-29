Передать показания счетчика в «Нафтогаз» необходимо каждому потребителю газа – когда именно это необходимо сделать и как правильно.

Передать показания счетчика нужно раз в месяц, пишет «Politeka.net».

Это необходимо сделать даже в том случае, когда человек временно не проживает в доме и не пользуется газом.

«Если этого не сделать, операторы ГРМ (гор- или облгаз) могут насчитать объем потребленного газа на основе «планового ежемесячного объема потребления», – предупреждают в «Нафтогаз» о последствиях.

Таким образом, чтобы избежать неприятностей, «Нафтогаз» советует передавать ежемесячно фактические, неизменные показания счетчика.

Когда нужно передать показатели счетчика в "Нафтогаз".

Обосновывая, почему необходимо передать показатели счетчика вовремя, в «Нафтогаз» отмечают, что актуальные показания помогают правильно вычислить потребление и избежать ошибок в счетах.

Еще одна причина передать показания вовремя – помощь в эффективной работе всей газовой системы.

«Вовремя переданные показания предотвращают ситуации, когда фактическое потребление не соответствует начислениям… Не откладывайте на потом – передайте показания сегодня!», - подчеркивают в «Нафтогаз».

Как в «Нафтогаз» передать показатели счетчиков:

через личный кабинет на сайте my.gas.ua;

без регистрации: https://gas.ua/ru/indicators

SMS на номер 4647;

через чаты GAS.UA в Viber или Telegram

Для передачи показателей нужно записать числа на табло счетчика без учета нулей, красных значений и цифр после запятой.

Когда необходимо передавать показатели счетчика в «Нафтогаз»

В «Нафтогаз» объясняют, что это следует сделать в период с 28 по 5 число каждого месяца. То есть, в июле этот период уже стартовал.

Когда нужно передать показатели счетчика в "Нафтогаз".

Какой сейчас тариф за газ

За июль украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, которые действовали и раньше.

Так, для клиентов "Нафтогаз" - это 7,96 грн за кубометр. То есть, например, за потребление 9,9 кубометра в месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.

Также в "Нафтогаз" напоминают о преимуществах передачи показателей счетчика в личном кабинете.

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