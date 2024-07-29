Передать показания счетчика нужно раз в месяц, пишет «Politeka.net».
Это необходимо сделать даже в том случае, когда человек временно не проживает в доме и не пользуется газом.
«Если этого не сделать, операторы ГРМ (гор- или облгаз) могут насчитать объем потребленного газа на основе «планового ежемесячного объема потребления», – предупреждают в «Нафтогаз» о последствиях.
Таким образом, чтобы избежать неприятностей, «Нафтогаз» советует передавать ежемесячно фактические, неизменные показания счетчика.
Когда нужно передать показатели счетчика в "Нафтогаз".
Обосновывая, почему необходимо передать показатели счетчика вовремя, в «Нафтогаз» отмечают, что актуальные показания помогают правильно вычислить потребление и избежать ошибок в счетах.
Еще одна причина передать показания вовремя – помощь в эффективной работе всей газовой системы.
«Вовремя переданные показания предотвращают ситуации, когда фактическое потребление не соответствует начислениям… Не откладывайте на потом – передайте показания сегодня!», - подчеркивают в «Нафтогаз».
Как в «Нафтогаз» передать показатели счетчиков:
- через личный кабинет на сайте my.gas.ua;
- без регистрации: https://gas.ua/ru/indicators
- SMS на номер 4647;
- через чаты GAS.UA в Viber или Telegram
Для передачи показателей нужно записать числа на табло счетчика без учета нулей, красных значений и цифр после запятой.
Когда необходимо передавать показатели счетчика в «Нафтогаз»
В «Нафтогаз» объясняют, что это следует сделать в период с 28 по 5 число каждого месяца. То есть, в июле этот период уже стартовал.
Когда нужно передать показатели счетчика в "Нафтогаз".
Какой сейчас тариф за газ
За июль украинцы заплатят за газ по тем же тарифам, которые действовали и раньше.
Так, для клиентов "Нафтогаз" - это 7,96 грн за кубометр. То есть, например, за потребление 9,9 кубометра в месяц нужно будет заплатить 78,8 грн.
Также в "Нафтогаз" напоминают о преимуществах передачи показателей счетчика в личном кабинете.
- Экономия времени
- Просмотр истории платежей по лицевому счету
- Получение справки и актов в один клик.
- Отслеживание объема потребленного голубого топлива
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