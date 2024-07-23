У компанії "Нафтогаз України" розповіли, що тариф на газ для населення в липні залишиться незмінним, але все може змінитись незабаром.

Тарифи на газ не переглядали декілька років. В Україні вже наступного року платіжка за газ може зрости. Це зумовило те, що з січня буде нульовий транзит газу через Україну з боку росії.

Кучеренко в ефірі Ранок.LIVE. повідомив, що європейський комісар із енергетики Кадрі Сімсон настоює на тому, що з січня припиниться транзит російського газу через Україну.

Це призведе до підвищення вартості газу для споживачів. Через це платіжка за газ може зрости на 2 гривні.

"Наш газ український транзитується за 20 копійок, бо основне навантаження — шляхом зовнішнього транзиту. Якщо зовнішнього транзиту не буде, вся робота ГЕС закладатиметься в тариф для кінцевих споживачів — як побутових, так і не побутових", — пояснив нардеп.

Нагадаємо, раніше у компанії "Нафтогаз України" повідомили, що тариф на природний газ для населення залишиться незмінним у липні, а поточна цінова політика буде збережена до кінця квітня 2025 року. Після квітня тариф можуть переглянути.

Варто зазначити, що для уникнення додаткових витрат на природний газ важливо дотримуватися правил передачі інформації з лічильників.

Згідно з цими правилами, дані з приладів обліку потрібно передавати протягом п'яти днів, з 1 по 5 число кожного місяця. Лише своєчасна передача показників гарантує, що споживач отримає правильне нарахування за послуги з доставки та спожитий природний газ у наступних рахунках.

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