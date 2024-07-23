В компании "Нефтегаз Украины" рассказали, что тариф на газ для населения в июле останется неизменным, но все может измениться в скором времени.

Тарифы на газ не пересматривались несколько лет. В Украине уже в следующем году платежка за газ может возрасти. Это обусловило, что с января будет нулевой транзит газа через Украину со стороны России.

Кучеренко в эфире Ранок.LIVE. сообщил, что европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон настаивает на том, что с января прекратится транзит российского газа через Украину.

Это приведет к увеличению стоимости газа для потребителей. Поэтому платежка за газ может вырасти на 2 гривны.

"Наш газ украинский транзитируется за 20 копеек, потому что основная нагрузка - путем внешнего транзита. Если внешнего транзита не будет, вся работа ГЭС будет закладываться в тариф для конечных потребителей - как бытовых, так и не бытовых", - пояснил нардеп.

Напомним, ранее в компании "Нефтегаз Украины" сообщили, что тариф на природный газ для населения останется неизменным в июле, а текущая ценовая политика будет сохранена до конца апреля 2025 года. После апреля тариф могут быть пересмотрены.

Следует отметить, что во избежание дополнительных затрат на природный газ важно соблюдать правила передачи информации со счетчиков.

Согласно этим правилам, данные по приборам учета нужно передавать в течение пяти дней, с 1 по 5 число каждого месяца. Только своевременная передача показателей гарантирует, что потребитель получит правильное начисление за услуги доставки и потребленный природный газ в следующих счетах.

Последние новости в Украине:

Напомним, тариф на свет в Украине вырос в этом году.

Как сообщала Politeka, украинцев ожидает улучшение ситуации в энергетике.

Также писала Politeka, тариф на электроэнергию зимой, какими будут цифры в платежках.