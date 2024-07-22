В «Нафтогаз України» розповіли україням про зміни, які стосуються всіх клієнтів компанії – що стало по-іншому і чи потрібно за це доплачувати.

Компанія «Нафтогаз», яка обслуговує понад 12 млн домогосподарств, повідомила споживачам газу про важливі зміни, пише Politeka.net.

Стосуватимуться вони послуг компанії. А саме – відтепер послуги ГК «Нафтогаз України» доступні в терміналах city24. Це, наголошують в «Нафтогаз», вже четверта термінальна мереж серед платіжних систем та банків України, яка стала партнером компанії.

Отже, тепер терміналах city24 українці зможуть отримати акт звірки, довідку про відсутність заборгованості та рахунок на оплату за спожитий газ.

Також в «Нафтогаз» уточнили, чи доведеться за це доплачувати.

«Усі сервісні послуги для споживачів ГК «Нафтогаз України» безкоштовні», - запевняють в компанії.

Додамо, в «Нафтогаз» також вкотре уточнили споживачам, хто і за що відповідає на газовому ринку України.

Так, один зі споживачів запитав на сторінці компанії у Facebook: «Хто несе відповідальність за підписання договору на розподіл газу з газорозподільчою компанією? У Ваших процесах є дефект саме в цьому місці!... Ви в курсі що представники Оператора ГРМ при зверненні до них з приводу питання заключення угоди про розподіл - відправляють до вас на гарячу лінію?».

В «Нафтогаз» підкреслили, що компанія є постачальником газу та займається нарахуванням суми до сплати, формуванням квитанцій за використаний газ. У той час, як за прийняття показів лічильника, облік та нарахування об’ємів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічне обслуговування газової мережі та обладнання відповідають Облгази (оператори ГРМ).

«Ми як постачальник газу не впливаємо на роботу інших компаній та виконання ними їхніх власних функцій», - запевняють в «Нафтогаз».

Останні новини України:

Масштабній збій в "Новій пошті": розкрито причину.

Зростання тарифу на газ у липні, "Нафтогаз" зробив важливу заяву.

Також нагадаємо, що "Нафтогаз" терміново звернувся до всіх споживачів.