Представники "Нафтогазу" заявляють про розуміння складної ситуації в Україні та попередили, коли підвищать тариф на газ.

Тариф на газ від "Нафтогазу" залишається незмінним протягом останніх кількох сезонів. Проте нещодавно з'явилася інформація про можливе зростання вартості газу. У липні тариф на газ для населення залишиться на тому ж рівні. Нинішня ціна має зберігатися до кінця квітня наступного року.

"Знову ширяться чутки про нібито можливе підвищення ціни на газ для побутових споживачів. Спростовуємо: тариф на газ від ГК "Нафтогаз України" залишається незмінним. Фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року", – йдеться у повідомленні "Нафтогазу".

"Нафтогаз" зобов'язався стати постачальником останньої надії, обслуговуючи близько 98% українських споживачів. Станом на сьогодні тариф для населення в "Нафтогазі" складає 7,96 гривні за кубометр газу. Інші постачальники встановлюють вартість сировини самостійно.

При цьому експерти впевнені, що Верховна Рада України серйозно розглядає питання можливого підняття тарифу на газ, на розподіл газу й тепло вже цієї осені.

Нагадаємо, що вартість електроенергії складає 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф зріс у червні. Раніше він складав 2,64 гривні за кіловат-годину.

Теперішній тариф має діяти до 1 травня 2025 року. Урядовці підтверджують, що поки вартість електроенергії залишатиметься без змін.

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