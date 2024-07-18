Представители "Нефтегаза" заявляют о понимании сложной ситуации в Украине и предупредили, когда повысят тариф на газ.

Тариф на газ от "Нафтогаза" остается неизменным за последние несколько сезонов. Однако недавно появилась информация о возможном росте стоимости газа. В июле тариф на газ для населения останется на том же уровне. Нынешняя цена должна сохраняться до конца апреля следующего года.

"Снова ходят слухи о якобы возможном повышении цены на газ для бытовых потребителей. Опровергаем: тариф на газ от ГК "Нафтогаз Украины" остается неизменным. Фиксированная цена гарантирована до 30 апреля 2025 года", - говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Нефтегаз" обязался стать поставщиком последней надежды, обслуживая около 98% украинских потребителей. На сегодня тариф для населения в "Нафтогазе" составляет 7,96 гривны за кубометр газа. Остальные поставщики устанавливают стоимость сырья самостоятельно.

При этом эксперты уверены, что Верховная Рада Украины серьезно рассматривает вопрос возможного поднятия тарифа на газ, на распределение газа и тепло уже этой осенью.

Напомним, что стоимость электроэнергии составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф вырос в июне. Ранее он составлял 2,64 гривны за киловатт-час.

Текущий тариф должен действовать до 1 мая 2025 года. Чиновники подтверждают, что пока стоимость электроэнергии будет оставаться без изменений.

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