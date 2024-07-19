В Газопостачальній компанії «Нафтогаз України» зробили нову заяву, якою буде ціна на газ для мільйонів українців.

В компанії «Нафтогаз» оприлюднили важливу для споживачів інформацію, пише Politeka.net.

Звератючись до своїх клієнтів, в «Нафтогаз» запевнили, що тариф на газ від компанії не змінюється. В компанії підкреслили, що фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року.

А саме, нагадаємо, що побутові споживчі газу, які є клієнтами «Нафтогаз України» сплачуватимуть до 30 квітня 2025-го року 7,96 грн за кубометр.

Отже, як запевняють в компанії, ціна газу для населення не зміниться.

Однак така заява насторожила деяких споживачів. Мовляв, вже готують до того, що тарифи все ж таки зростуть, але так, вже з 30 квітня.

«Будуть грабувати»,

«Раніше був газ імпортований в Україну ,розказували,що будуть добувати свій український,то буде дешевший. Тепер вже готують тихенько до подорожчання з квітня 2025 року за свій же український газ..»,

«Якщо почались такі розмови - значить точно буде…»,

«Готують до підвищення ціни», - висловлюють занепокоєння українці на офіційній сторінці «Нафтогаз» у Facebook.

Реагуючи на пдібні висловлювання, в «Нафтогаз» продовжують наполягати: «Зауважуємо, що тариф за спожитий газ від ТОВ ГК «Нафтогаз України» залишається незмінним! Фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року».

Додамо, що тим часом продовжується накопичення газу в підземних сховищх. Наразі в ПСГ вже близько 10 млрд куб. м палива.

Останні новини України:

Можуть скасувати мораторій на підвищення тарифу на газ: названо причини.

Українцям приписують зайві куби газу: як не переплачувати та платити менше.

Платіжки за доставку газу зміняться: усе буде по-іншому.