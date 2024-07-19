В компанії «Нафтогаз» оприлюднили важливу для споживачів інформацію, пише Politeka.net.
Звератючись до своїх клієнтів, в «Нафтогаз» запевнили, що тариф на газ від компанії не змінюється. В компанії підкреслили, що фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року.
А саме, нагадаємо, що побутові споживчі газу, які є клієнтами «Нафтогаз України» сплачуватимуть до 30 квітня 2025-го року 7,96 грн за кубометр.
Отже, як запевняють в компанії, ціна газу для населення не зміниться.
Однак така заява насторожила деяких споживачів. Мовляв, вже готують до того, що тарифи все ж таки зростуть, але так, вже з 30 квітня.
«Будуть грабувати»,
«Раніше був газ імпортований в Україну ,розказували,що будуть добувати свій український,то буде дешевший. Тепер вже готують тихенько до подорожчання з квітня 2025 року за свій же український газ..»,
«Якщо почались такі розмови - значить точно буде…»,
«Готують до підвищення ціни», - висловлюють занепокоєння українці на офіційній сторінці «Нафтогаз» у Facebook.
Реагуючи на пдібні висловлювання, в «Нафтогаз» продовжують наполягати: «Зауважуємо, що тариф за спожитий газ від ТОВ ГК «Нафтогаз України» залишається незмінним! Фіксована ціна гарантована до 30 квітня 2025 року».
Додамо, що тим часом продовжується накопичення газу в підземних сховищх. Наразі в ПСГ вже близько 10 млрд куб. м палива.
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