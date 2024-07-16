Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" звернулася до своїх споживачів із важливою інформацією щодо рахунків за газ.

Клієнтами ГК «Нафтогаз України» є мільйони українських домогосподарств, пише Politeka.net.

Тож, саме для них «Нафтогаз» зробив нове оголошення, яке на це раз стосується рахунків.

«Червневі рахунки за спожитий газ вже готові та вирушають до вас!», - оголосили в «Нафтогаз».

Однак споживачів закликають не чекати на паперову платіжку, адже отримати її можна буде лише після 20 липня.

Замість цього у «Нафтогаз» радять отримати онлайн рахунок та одразу його сплатити за лічені хвилини через онлайн сервіси.

Зазначимо, що «Нафтогаз» формує платіжки щомісяця 10–15-го числа. Сума до сплати розраховується на основі даних про спожитий газ, які передає ваш оператор ГРМ (облгаз).

«При оплаті за газ в особистому кабінеті на my.gas.ua або в чатботі GASUA до 30 червня нараховується знижка 1%», - пояснюють в «Нафтогаз».

Клієнт зможе використати її під час наступного платежу.

Однак деякі українці продовжують стикатися із незрозумілими для себе нарахуваннями. Про свої негаразди споживачі, зокрема, повідомляють на офіційній сторінці «Нафтогаз» у Facebook.

«Спожито 15куб.м, рахунок виставлено за 1куб, Запоріжжя. Батькам,які живуть в Дніпропетровській області, замість 7куб.м виставлено теж 1куб.м. Облгази різні, а проблеми ті ж самі. Показники лічильника за червень передані вчасно, в кабінеті зафіксовано. А в Запоріжжі навіть є модем, мабуть, йому теж немає довіри? Навіщо тоді всі ці кабінети, передачі даних? І такі проблеми вже не вперше»,

«Спожито 28куб.м,рахунок виставлено 1куб, Хмельницький», - повідомляють клієнти.

В «Нафтогаз» пообіцяли перевірити ці дані.

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