Українці оплачують не лише спожитий об'єм газу, але й його доставку. Згідно з новим рішенням, формат однієї з платіжок зазнає змін. Саме компанія "Газмережі" відповідає за розподіл газу для споживачів. Вона закликала абонентів змінити формат сплати за послугу.
Компанія підкреслює, що друк платіжок вимагає значних ресурсів, зокрема електроенергії. У зв'язку з поточним станом енергосистеми, "Газмережі" закликають відмовитися від паперових рахунків, щоб зекономити електричні ресурси.
Альтернативою паперовим платіжкам є електронні документи, які споживачі можуть легко та швидко оформити онлайн.
Оплату за доставку газу можна здійснити онлайн, зайшовши у свій особистий кабінет на сайті "Газмережі".
Також у особистому кабінеті можна оформити квитанцію про сплату. Для цього необхідно:
- Обрати розділ "Історія розрахунків".
- Натиснути кнопку "Отримати рахунок".
- За потреби зберегти квитанцію на своєму пристрої.
Платіж можна здійснити через вкладку "Актуальний рахунок", де відображається інформація про поточний платіж.
Нагадаємо також, що станом на сьогодні, 98% українців користуються послугами "Нафтогазу" та платять за газ 7,96 гривні за кубометр. Відповідно, така ж вартість блакитного палива зберігатиметься для них і з 1 травня.
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