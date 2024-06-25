Компанія "Газмережі" попередила українців, що змінює формат платіжок за доставку газу для українців.

Українці оплачують не лише спожитий об'єм газу, але й його доставку. Згідно з новим рішенням, формат однієї з платіжок зазнає змін. Саме компанія "Газмережі" відповідає за розподіл газу для споживачів. Вона закликала абонентів змінити формат сплати за послугу.

Компанія підкреслює, що друк платіжок вимагає значних ресурсів, зокрема електроенергії. У зв'язку з поточним станом енергосистеми, "Газмережі" закликають відмовитися від паперових рахунків, щоб зекономити електричні ресурси.

Альтернативою паперовим платіжкам є електронні документи, які споживачі можуть легко та швидко оформити онлайн.

Оплату за доставку газу можна здійснити онлайн, зайшовши у свій особистий кабінет на сайті "Газмережі".

Також у особистому кабінеті можна оформити квитанцію про сплату. Для цього необхідно:

Обрати розділ "Історія розрахунків". Натиснути кнопку "Отримати рахунок". За потреби зберегти квитанцію на своєму пристрої.

Платіж можна здійснити через вкладку "Актуальний рахунок", де відображається інформація про поточний платіж.

Нагадаємо також, що станом на сьогодні, 98% українців користуються послугами "Нафтогазу" та платять за газ 7,96 гривні за кубометр. Відповідно, така ж вартість блакитного палива зберігатиметься для них і з 1 травня.

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