Компания "Газсети" предупредила украинцев, что изменяет формат платежей за доставку газа для украинцев.

Украинцы оплачивают не только потребленный объем газа, но и его доставку. Согласно новому решению, формат одной из платежек претерпевает изменения. Именно компания "Газсети" отвечает за распределение газа для потребителей. Она призвала абонентов изменить формат оплаты услуги.

Компания подчеркивает, что печать платежек требует значительных ресурсов, в том числе электроэнергии. В связи с текущим состоянием энергосистемы "Газсети" призывают отказаться от бумажных счетов, чтобы сэкономить электрические ресурсы.

Альтернативой бумажным платежкам есть электронные документы, которые потребители могут легко и быстро оформить онлайн.

Оплату за доставку газа можно произвести онлайн, зайдя в свой личный кабинет на сайте "Газсети".

Также в личном кабинете можно оформить квитанцию ​​об оплате. Для этого необходимо:

Выбрать раздел "История расчетов". Нажать кнопку "Получить счет". При необходимости сохранить квитанцию ​​на своем устройстве.

Платеж можно осуществить через вкладку "Актуальный счет", где отображается информация о текущем платеже.

Напомним также, что на сегодня, 98% украинцев пользуются услугами "Нафтогаза" и платят за газ 7,96 гривны за кубометр. Соответственно такая же стоимость голубого топлива будет сохраняться для них и с 1 мая.

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