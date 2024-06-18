Згідно з повідомленнями, українці висловлюють невдоволення через те, що працівники Нафтогазу начитують зайві куби у платіжках.

У газопостачальній компанії НАК "Нафтогаз України" уточнили, що вони відповідають за послуги з транспортування газу, технічного обслуговування газової мережі та обладнання.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленнями, українці висловлюють незадоволення через те, що працівники Нафтогазу залишають без квитанцій і пройшовши дворами у відсутність господарів. В таких випадках вони пломбують труби та нараховують завищені обсяги газу.

"Ваші працівники не носять квитанції, ходять по дворах без присутності господарів, пломбують труби і самостійно нараховують обсяги газу без перевірки. За квітень нарахували на 1000 кубів більше. Ви адекватні Чого тільки мені його опломбували із бухти-барахти?", - скаржилася клієнтка.

У відповідь, Нафтогаз порекомендував звернутися до облгазу, наголошуючи, що представники їхньої компанії не мають таких повноважень.

"Ми є газопостачальною компанією, і від нас не ходять представники. Послуги з розподілу (транспортування) газу, технічного обслуговування газової мережі та обладнання надалі забезпечує місцевий Облгаз (Оператор ГРМ)", - повідомили у Нафтогазі.

Компанія також зазначила, що для подання звернень, заяв або скарг клієнти можуть звертатися письмово до Центру обслуговування клієнтів за місцем проживання або надсилати їх на поштову адресу місцевого Оператора ГРМ. Також доступна можливість направити звернення на електронну пошту Оператора ГРМ.

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