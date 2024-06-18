Согласно сообщениям, украинцы выражают недовольство из-за того, что работники Нафтогаза начитывают лишние кубы в платежках.

В газоснабжающей компании НАК "Нафтогаз Украины" уточнили, что они отвечают за услуги по транспортировке газа, техническому обслуживанию газовой сети и оборудованию.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщениям, украинцы выражают недовольство из-за того, что работники Нафтогаза оставляют без квитанций и пройдя по дворам в отсутствие хозяев. В таких случаях они пломбируют трубы и насчитывают завышенные объемы газа.

"Ваши работники не носят квитанции, ходят по дворам без присутствия хозяев, пломбируют трубы и самостоятельно насчитывают объемы газа без проверки. За апрель насчитали на 1000 кубов больше. Вы адекватны. Чего только мне его опломбировали из бухты-барахты?", - жаловалась клиентка.

В ответ Нафтогаз порекомендовал обратиться в облгаз, подчеркивая, что представители их компании не имеют таких полномочий.

"Мы являемся газоснабжающей компанией, и от нас не ходят представители. Услуги по распределению (транспортировке) газа, техническому обслуживанию газовой сети и оборудования в дальнейшем обеспечивает местный Облгаз (Оператор ГРМ)", - сообщили в Нафтогазе.

Компания также отметила, что для подачи обращений, заявлений или жалоб клиенты могут обращаться в Центр обслуживания клиентов по месту жительства или направлять их в почтовый адрес местного Оператора ГРМ. Также доступна возможность направить обращение на электронную почту Оператора ГРМ.

Последние новости в Украине:

Напомним, украинцам следует запасаться павербанками, отключение света еще надолго.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о тяжелом периоде с электроэнергией, когда ждать долгих отключений.

Также писала Politeka, кто может не платить за доставку газа.