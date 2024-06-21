Внаслідок руйнувань та пошкоджень енергосистеми в Україні внаслідок ракетного обстрілу з боку Росії, з 1 червня тариф на електроенергію для населення зріс.

Після підвищення тарифів на електроенергію платіжки для населення збільшаться вже з настанням літа. Орієнтовано загальна сума може зрости від 400 гривень до майже 1 700 гривень, залежно від обсягу спожитих кіловат-годин на місяць.

В Міненерго повідомили, що така фіксована ціна для побутових споживачів буде чинна до 30 квітня 2025 року.

У результаті руйнувань та пошкоджень енергосистеми в Україні внаслідок ракетних обстрілів з боку росії, з 1 червня тариф на електроенергію для населення зросло з 2,64 гривні до 4,32 гривні за кіловат.

Враховуючи новий тариф з червня, вартість оплати за спожиті кіловат-години зросте від 420 гривень до майже 1 700 гривень, в залежності від обсягу споживаної електроенергії.

Якщо середня українська сім'я споживає приблизно 250 кіловат-годин на місяць, то згідно з новим тарифом її платіжка складе 1 080 гривень. Порівняно зі старим тарифом у 2,64 гривні, сума становила близько 660 гривень.

Якщо споживання складає 500 кіловат-годин на місяць, то оплата зросте до 2 160 гривень. До 1 червня ця сума складала 1 320 гривень.

За споживання 1 000 кіловат-годин доведеться сплатити 4 320 гривень, що значно більше порівняно зі 2 640 гривнями, які платили раніше.

У період опалювального сезону з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, діятиме пільговий тариф у 2,64 гривні, втім лише при споживанні у цей період до 2 000 кіловатів на місяць.

Крім того, українські споживачі можуть значно зменшити свої витрати на електроенергію, якщо в їх приватних будинках або квартирах встановлені багатозонні прилади обліку.

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