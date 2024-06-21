В результате разрушений и повреждений энергосистемы в Украине в результате ракетных обстрелов со стороны россии, с 1 июня тариф на электроэнергию для населения вырос.

После повышения тарифов на электроэнергию платежки для населения увеличатся уже с наступлением лета. Ориентировочно общая сумма может возрасти от 400 гривен до почти 1 700 гривен в зависимости от объема потребленных киловатт-часов в месяц.

В Минэнерго сообщили, что такая фиксированная цена для бытовых потребителей будет действовать до 30 апреля 2025 года.

В результате разрушений и повреждений энергосистемы в Украине в результате ракетных обстрелов со стороны россии, с 1 июня тариф на электроэнергию для населения вырос с 2,64 гривны до 4,32 гривны за киловатт.

Учитывая новый тариф с июня, стоимость оплаты за потребленные киловатт-часы вырастет от 420 до почти 1 700 гривен, в зависимости от объема потребляемой электроэнергии.

Если средняя украинская семья потребляет около 250 киловатт-часов в месяц, то согласно новому тарифу ее платежка составит 1 080 гривен. По сравнению со старым тарифом в 2,64 гривны сумма составляла около 660 гривен.

Если потребление составляет 500 киловатт-часов в месяц, то оплата вырастет до 2160 гривен. До 1 июня эта сумма составляла 1320 гривен.

За потребление 1 000 киловатт-часов придется оплатить 4 320 гривен, что значительно больше по сравнению с 2 640 гривнами, которые платили раньше.

В период отопительного сезона с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 для потребителей, использующих электроотопительные установки, будет действовать льготный тариф в 2,64 гривны, впрочем только при потреблении в этот период до 2 000 киловатт в месяц.

Кроме того, украинские потребители могут значительно снизить свои расходы на электроэнергию, если в их частных домах или квартирах установлены многозонные приборы учета.

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