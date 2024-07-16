Клиентами ГК "Нафтогаз Украины" являются миллионы украинских домохозяйств, пишет Politeka.net.
Именно для них «Нафтогаз» сделал новое объявление, которое на этот раз касается счетов.
«Июньские счета за потребленный газ уже готовы и отправляются к вам!», – объявили в «Нафтогаз».
Однако потребителей призывают не ждать бумажной платежки, ведь получить ее можно будет только после 20 июля.
Вместо этого в «Нафтогаз» советуют получить онлайн счет и сразу его оплатить в считанные минуты через онлайн сервисы.
Отметим, что "Нафтогаз" формирует платежи ежемесячно 10-15 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз).
"При оплате за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA до 30 июня начисляется скидка 1%", - объясняют в "Нафтогаз".
Клиент сможет использовать ее при следующем платеже.
Однако некоторые украинцы продолжают сталкиваться с непонятными для себя начислениями. О своих проблемах потребители, в частности, сообщают на официальной странице «Нафтогаза» в Facebook.
«Потреблено 15куб.м, счет выставлен за 1куб, Запорожье. Родителям, живущим в Днепропетровской области, вместо 7куб.м выставлен тоже 1куб.м. Облгазы разные, а проблемы те же. Показатели счетчика за июнь переданы в срок, в кабинете зафиксированы. А в Запорожье даже есть модем, вероятно, ему тоже нет доверия? Зачем тогда все эти кабинеты, передачи данных? И такие проблемы уже не в первый раз»,
«Потреблено 28куб.м, счет выставлен 1куб, Хмельницкий» , - сообщают клиенты.
В "Нафтогаз" пообещали проверить эти данные.
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