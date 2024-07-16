Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" обратилась к своим потребителям с важной информацией относительно счетов за газ.

Клиентами ГК "Нафтогаз Украины" являются миллионы украинских домохозяйств, пишет Politeka.net.

Именно для них «Нафтогаз» сделал новое объявление, которое на этот раз касается счетов.

«Июньские счета за потребленный газ уже готовы и отправляются к вам!», – объявили в «Нафтогаз».

Однако потребителей призывают не ждать бумажной платежки, ведь получить ее можно будет только после 20 июля.

Вместо этого в «Нафтогаз» советуют получить онлайн счет и сразу его оплатить в считанные минуты через онлайн сервисы.

Отметим, что "Нафтогаз" формирует платежи ежемесячно 10-15 числа. Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потребленном газе, которые передает ваш оператор ГРМ (облгаз).

"При оплате за газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA до 30 июня начисляется скидка 1%", - объясняют в "Нафтогаз".

Клиент сможет использовать ее при следующем платеже.

Однако некоторые украинцы продолжают сталкиваться с непонятными для себя начислениями. О своих проблемах потребители, в частности, сообщают на официальной странице «Нафтогаза» в Facebook.

«Потреблено 15куб.м, счет выставлен за 1куб, Запорожье. Родителям, живущим в Днепропетровской области, вместо 7куб.м выставлен тоже 1куб.м. Облгазы разные, а проблемы те же. Показатели счетчика за июнь переданы в срок, в кабинете зафиксированы. А в Запорожье даже есть модем, вероятно, ему тоже нет доверия? Зачем тогда все эти кабинеты, передачи данных? И такие проблемы уже не в первый раз»,

«Потреблено 28куб.м, счет выставлен 1куб, Хмельницкий» , - сообщают клиенты.

В "Нафтогаз" пообещали проверить эти данные.

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