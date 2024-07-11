Тарифи на тепло та гарячу воду без компенсацій від державного та місцевих бюджетів можуть підвищитися за цінами на газ.

У 2022 році президент Володимир Зеленський підписав мораторій на підвищення тарифів для населення на газ, опалення та гарячу воду, який має бути в силі до завершення воєнного стану. Проте через кілька місяців можливе підвищення ціни на газ для населення до рівня 9-9,5 гривень за кубометр. Про це заявляють як експерти.

Експерти з енергетики та комунальних послуг висловлюють припущення, що у разі тиску з боку зовнішніх партнерів, особливо кредиторів, а також через дефіцит у бюджеті на десятки мільярдів гривень, не можна розраховувати на абсолютну дію "газового мораторію". Вони вважають, що для скасування цього мораторію достатньо мати достатню кількість голосів у Верховній Раді України.

В Україні немає мораторію на підвищення вартості газу та тепла для непобутових споживачів. Середня вартість добутого в Україні газу наразі становить 12,46 гривень за кубометр, що порівняно з цінами на газ на біржах у Великобританії та Нідерландах. Проте "Нафтогаз України" продає газ бізнесу за майже 16 гривень за кубометр.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг, Олег Попенко, підкреслює, що вже через декілька місяців ціна на газ для населення може підвищитися до 9-9,5 гривень за кубометр.

Підвищення цін на газ для населення також вплине на тарифи на теплопостачання та гарячу воду. За прогнозами Олега Попенка, загальні тарифи на газ для населення можуть зроснути до 11-13 гривень за кубометр, а можливо, пізніше досягнуть навіть рекордних 16 гривень за кубометр, що удвічі перевищує поточні тарифи.

Тарифи на тепло й гарячу воду без компенсацій від державного та місцевого бюджетів збільшаться на 30-50%, залежно від регіону. Проте точний час підвищення ще невідомий, оскільки за словами Попенка, таке підвищення планувалося ще у 2023 році, але не відбулося.

"Поки не ясно, чи торкнеться підвищення тарифів лише юридичних осіб, таких як водоканали та теплокомуненерго, чи зачепить також населення. У Кабміні розглядаються різні варіанти, включаючи затвердження нових тарифів для теплокомуненерго чи підвищення для них вартості газу з дозволом місцевій владі підіймати тарифи", — зазначив Попенко.

Джерело: finance.ua

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