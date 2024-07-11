Тарифы на тепло и горячую воду без компенсаций от государственного и местных бюджетов могут повыситься вслед за ценами на газ.

В 2022 году президент Владимир Зеленский подписал мораторий на повышение тарифов для населения на газ, отопление и горячую воду, который должен быть в силе до завершения военного положения. Однако через несколько месяцев возможно повышение цены на газ для населения до 9-9,5 гривен за кубометр. Об этом заявляют как эксперты.

Эксперты по энергетике и коммунальным услугам высказывают предположение, что в случае давления со стороны внешних партнеров, особенно кредиторов, а также из-за дефицита в бюджете на десятки миллиардов гривен, нельзя рассчитывать на абсолютное действие "газового моратория". Они считают, что для отмены этого моратория достаточно иметь достаточное количество голосов в Верховной Раде Украины.

В Украине нет моратория на повышение стоимости газа и тепла для небытовых потребителей. Средняя стоимость добытого в Украине газа составляет 12,46 гривен за кубометр, что по сравнению с ценами на газ на биржах в Великобритании и Нидерландах. Однако "Нафтогаз Украины" продает газ бизнесу почти за 16 гривен за кубометр.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко подчеркивает, что уже через несколько месяцев цена на газ для населения может повыситься до 9-9,5 гривен за кубометр.

Повышение цен на газ для населения также окажет влияние на тарифы на теплоснабжение и горячую воду. По прогнозам Олега Попенко, общие тарифы на газ для населения могут увеличиться до 11-13 гривен за кубометр, а возможно, позже достигнут даже рекордных 16 гривен за кубометр, что вдвое превышает текущие тарифы.

Тарифы на тепло и горячую воду без компенсаций от государственного и местных бюджетов увеличатся на 30-50%, в зависимости от региона. Однако точное время повышения еще неизвестно, поскольку, по словам Попенко, такое повышение планировалось еще в 2023 году, но не произошло.

"Пока не ясно, коснется ли повышение тарифов только юридических лиц, таких как водоканалы и теплокоммунэнерго, затронет ли также население. В Кабмине рассматриваются различные варианты, включая утверждение новых тарифов для теплокоммунэнерго или повышение для них стоимости газа с разрешением местным властям поднимать тарифы", – отметил Попенко.

Источник: finance.ua

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