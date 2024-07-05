Щоб уникнути платіжок за газ із завищеними обсягами споживання, необхідно вчасно передавати показники лічильника газовикам. Це слід робити щомісяця з 1 по 5 число.
Показники можна передавати через особистий кабінет на сайті національного оператора "Газорозподільні мережі України", якщо саме він є постачальником газу у вашому регіоні.
"Локальні оператори також є. Наприклад, вони працюють у Києві, Одеській чи Полтавській областях. У такому разі передавати показники лічильника потрібно за допомогою сервісу місцевого оператора", – йдеться у повідомленні.
Абоненти "Нафтогазу" можуть передавати показники лічильника за допомогою чат-бота gas.ua, а також по телефону – зателефонувавши або надіславши SMS-повідомлення. Ігнорування передачі показників може призвести до переплат за газ, оскільки ці дані є підставою для нарахування оплати.
Якщо ігноруватимете передачу показників, отримаєте в платіжках усереднені дані. Які можуть виявитися вищими за реально спожитий обсяг. Все порахують на підставі т.зв. планового щомісячного обсягу споживання - середнього споживання за попередні 3 роки.
Зазначається, що передавати показники лічильника потрібно навіть тоді, коли ви не проживаєте за конкретною адресою або не користуєтеся газом. В іншому випадку оператор рахуватиме спожитий газ за плановими обсягами, що може призвести до виникнення заборгованості.
Втім, можна подати заяву або повідомити в телефонному режимі, що за конкретною адресою ніхто не живе. Або щомісяця фіксувати один і той жн показник лічильника – щоб уникнути нарахувань.
Джерело: ГазПравда.
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