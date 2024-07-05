Щоб не отримувати платіжки за газ із завищеними обсягами споживання, слід виконати лише одну дію.

Щоб уникнути платіжок за газ із завищеними обсягами споживання, необхідно вчасно передавати показники лічильника газовикам. Це слід робити щомісяця з 1 по 5 число.

Показники можна передавати через особистий кабінет на сайті національного оператора "Газорозподільні мережі України", якщо саме він є постачальником газу у вашому регіоні.

"Локальні оператори також є. Наприклад, вони працюють у Києві, Одеській чи Полтавській областях. У такому разі передавати показники лічильника потрібно за допомогою сервісу місцевого оператора", – йдеться у повідомленні.

Абоненти "Нафтогазу" можуть передавати показники лічильника за допомогою чат-бота gas.ua, а також по телефону – зателефонувавши або надіславши SMS-повідомлення. Ігнорування передачі показників може призвести до переплат за газ, оскільки ці дані є підставою для нарахування оплати.

Якщо ігноруватимете передачу показників, отримаєте в платіжках усереднені дані. Які можуть виявитися вищими за реально спожитий обсяг. Все порахують на підставі т.зв. планового щомісячного обсягу споживання - середнього споживання за попередні 3 роки.

Зазначається, що передавати показники лічильника потрібно навіть тоді, коли ви не проживаєте за конкретною адресою або не користуєтеся газом. В іншому випадку оператор рахуватиме спожитий газ за плановими обсягами, що може призвести до виникнення заборгованості.

Втім, можна подати заяву або повідомити в телефонному режимі, що за конкретною адресою ніхто не живе. Або щомісяця фіксувати один і той жн показник лічильника – щоб уникнути нарахувань.

Джерело: ГазПравда.

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