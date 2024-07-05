Чтобы не получать платежи за газ с повышенными объемами потребления, следует выполнить только одно действие.

Чтобы избежать платежей за газ с завышенными объемами потребления, необходимо своевременно передавать показатели счетчика газовикам. Это следует делать ежемесячно с 1 по 5 число.

Показатели можно передавать через личный кабинет на сайте национального оператора Газораспределительные сети Украины, если именно он является поставщиком газа в вашем регионе.

"Локальные операторы тоже есть. Например, они работают в Киеве, Одесской или Полтавской областях. В таком случае передавать показатели счетчика нужно с помощью сервиса местного оператора", – говорится в сообщении.

Абоненты "Нафтогаза" могут передавать показатели счетчика с помощью чат-бота gas.ua, а также по телефону – позвонив или отправив SMS-сообщение. Игнорирование передачи показателей может привести к переплате за газ, поскольку эти данные являются основанием для начисления оплаты.

Если будете игнорировать передачу показателей, получите в платежках усредненные данные. Которые могут оказаться выше реально потребленного объема. Все сосчитают на основании т.н. планового ежемесячного объема потребления – среднего потребления за предыдущие 3 года.

Указывается, что передавать показатели счетчика нужно даже тогда, когда вы не проживаете по конкретному адресу или не пользуетесь газом. В противном случае оператор будет считать потребленный газ по плановым объемам, что может привести к возникновению задолженности.

Впрочем, можно подать заявление или сообщить в телефонном режиме, что по конкретному адресу никто не живет. Или ежемесячно фиксировать один и тот же показатель счетчика – чтобы избежать начислений.

Источник: ГазПравда.

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