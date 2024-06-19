Ціни на природний газ для населення для більшості українців залишаються однаковими, хоча є й інші тарифи.

Тарифи на світло зросли - з початку червня тариф становить 4,32 гривні за кіловат-годину і буде чинним до 1 травня 2025 року. Багатьох українців цікавить, що буде з тарифом на газ. Стало відомо, скільки буде коштувати кубометр газу з 1 липня.

Ціни на природний газ для населення залишаються стабільними і не збільшуватимуться, як і в два попередні сезони. Газопостачальні компанії не змінили свої річні пропозиції. Вартість кубометра газу буде коливатися від 7,70 до 9,99 гривень залежно від обраного постачальника.

Ці тарифи залишатимуться актуальними принаймні до кінця квітня 2025 року. Однак два малих постачальники, "Еру Людям" і "Галнафтогаз", вказали на своїх сайтах, що річні ціни будуть діяти до серпня 2024 року.

Тарифи за кубометр газу від різних постачальників:

"Еру Людям" – 7,70 грн

"Енерджі Трейд Груп" – 7,799 грн

"Нафтогаз Україна" – 7,96 грн

"Тернопільоблгаз Збут" – 7,96 грн

"Прикарпат Енерго Трейд" – 7,98 грн

"Полтавагаз Збут" – 7,99 грн

"Галнафтогаз" – 7,99 грн

"Львівенергозбут" – 8,20 грн

"Київські енергетичні послуги" – 8,46 грн

"Дніпровські енергетичні послуги" – 8,46 грн

"Асканія Енерджі" – 9,95 грн

"Ритейл Сервіс" – 9,99 грн

Варто зазначити, що українці можуть одержати знижку на оплату газу. Для цього необхідно сплатити отриманий рахунок до 15 числа (у разі сплати за минулий місяць).

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