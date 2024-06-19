Цены на газ для населения для большинства украинцев остаются одинаковыми, хотя есть и другие тарифы.

Тарифы на свет выросли – с начала июня тариф составляет 4,32 гривны за киловатт-час и будет действовать до 1 мая 2025 года. Многих украинцев интересует, что будет с тарифом на газ. Стало известно, сколько будет стоить кубометр газа с 1 июля.

Цены на природный газ для населения остаются стабильными и не будут увеличиваться, как и в два предыдущих сезона. Газоснабжающие компании не изменили свои годовые предложения. Стоимость кубометра газа будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн. в зависимости от выбранного поставщика.

Эти тарифы будут оставаться актуальными, по крайней мере, до конца апреля 2025 года. Однако два малых поставщика, "Эру Людям" и "Галнефтегаз", указали на своих сайтах, что годовые цены будут действовать до августа 2024 года.

Тарифы за кубометр газа от разных поставщиков:

"Эру Людям" – 7,70 грн

"Энерджи Трейд Груп" – 7,799 грн

"Нефтегаз Украина" – 7,96 грн

"Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96 грн

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98 грн

"Полтавагаз Сбыт" – 7,99 грн

"Галнефтегаз" – 7,99 грн

"Львовэнергосбыт" – 8,20 грн

"Киевские энергетические услуги" – 8,46 грн

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46 грн

"Аскания Энерджи" – 9,95 грн

"Ритейл Сервис" – 9,99 грн

Следует отметить, что украинцы могут получить скидку на оплату газа. Для этого необходимо оплатить полученный счет до 15 числа (при уплате за прошлый месяц).

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