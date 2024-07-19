В Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» сделали новое заявление, какой будет цена на газ для миллионов украинцев.

В компании «Нафтогаз» обнародовали важную для потребителей информацию, пишет Politeka.net.

Обращаясь к своим клиентам, в "Нафтогаз" заверили, что тариф на газ от компании не меняется. В компании подчеркнули, что фиксированная цена гарантирована до 30 апреля 2025 года.

А именно, напомним, что бытовые потребители газа, которые являются клиентами «Нафтогаз Украины», будут платить до 30 апреля 2025 года 7,96 грн за кубометр.

Следовательно, как уверяют в компании, цена газа для населения не изменится.

Однако такое заявление насторожило некоторых потребителей. Мол, уже готовят к тому, что тарифы все-таки вырастут, но да, уже с 30 апреля.

«Будут грабить»,

«Раньше был газ импортирован в Украину, рассказывали, что будут добывать свой украинский, то будет дешевле. Теперь уже готовят тихо к подорожанию с апреля 2025 года за свой же украинский газ..»,

«Если начались такие разговоры – значит точно будет…»,

«Готовят к повышению цены» , - выражают обеспокоенность украинцы на официальной странице «Нафтогаза» в Facebook.

Реагируя на подобные высказывания, в «Нафтогазе» продолжают настаивать: «Отмечаем, что тариф за потребленный газ от ООО ГК «Нафтогаз Украины» остается неизменным! Фиксированная цена гарантирована до 30 апреля 2025».

Добавим, что в это время продолжается накопление газа в подземных хранилищах. Сейчас в ПХГ уже около 10 млрд куб. м топлива.

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