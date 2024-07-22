В «Нафтогаз Украины» рассказали украинцам об изменениях, которые касаются всех клиентов компании – что стало по-другому и нужно ли за это доплачивать.

Компания «Нафтогаз» , обслуживающая более 12 млн домохозяйств, сообщила потребителям газа о важных изменениях, пишет Politeka.net.

Они будут касаться услуг компании. А именно – теперь услуги ГК «Нафтогаз Украины» доступны в терминалах city24. Это, подчеркивают в «Нафтогазе», уже четвертая терминальная сетей среди платежных систем и банков Украины, которая стала партнером компании.

Теперь терминалам city24 украинцы смогут получить акт сверки, справку об отсутствии задолженности и счет на оплату за потребленный газ.

Также в «Нафтогаз» уточнили, придется ли за это доплачивать.

«Все сервисные услуги для потребителей ГК «Нафтогаз Украины» бесплатные» , – уверяют в компании.

Добавим, в «Нафтогаз» также в очередной раз уточнили потребителям, кто и за что отвечает на газовом рынке Украины.

Так, один из потребителей спросил на странице компании Facebook: «Кто несет ответственность за подписание договора на распределение газа с газораспределительной компанией? В Ваших процессах есть дефект именно в этом месте!... Вы в курсе, что представители Оператора ГРМ при обращении к ним по поводу вопроса заключения соглашения о распределении - отправляют к вам на горячую линию?» .

В «Нафтогаз» подчеркнули, что компания является поставщиком газа и занимается начислением суммы к уплате, формированием квитанций за использованный газ. В то время как за принятие показов счетчика, учет и начисление объемов газа, а также услуги по распределению (транспортировке) газа, техническое обслуживание газовой сети и оборудования отвечают Облгазы (операторы ГРМ).

"Мы как поставщик газа не влияем на работу других компаний и выполнение ими их собственных функций", - уверяют в "Нафтогазе".

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