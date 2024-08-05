Российские оккупанты нанесли очень большие повреждения энергетической инфраструктуре – какими могут быть графики отключения света осенью, зимой и в марте.

Ситуация со светом в Украине в последнее время значительно улучшилась.

В «Укрэнерго» и «ДТЭК» сообщали, что среди причин отсутствия графиков отключения света – ослабление жары и возвращение по ремонту определенного энергооборудования.

Появились даже заявления, что самый сложный период лета в энергетике уже позади – действительно ли это и какими будут графики отключения света осенью и зимой спрогнозировал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

По словам эксперта, ключевую роль в улучшении ситуации со светом сыграло ускорение процесса завершения ремонтов на энергообъектах, профилактических действий.

И еще один фактор – изменение погоды и завершение аномальной жары. И плюс постепенный ввод в работу тех объектов генерации, которые были повреждены, но в определенной степени.

Какими будут отключения света осенью

Каждый украинец теперь интересуется, что будет с электроэнергией осенью и зимой, когда световой день значительно короче, солнца меньше и полагаться на солнечные электростанции будет нельзя. К тому же некоторые украинцы, выехавшие за границу, выражают желание вернуться, но их пугает ситуация по отключению света.

По словам Корольчука, ключевым фактором останутся новые обстрелы со стороны РФ по энергетике. Этот риск будет всегда.

«Если они будут, будут повреждать энергосистему, то это будет только ухудшать ее работу в целом. К сожалению. Но к осени прогноз в принципе оптимистичный, так как действительно потребление снижаются, блоки АЭС возвращают из ремонтов, плюс будут вводить ТЭС, которые можно восстановить. Плюс к концу сентября на начало октября должны ввести в эксплуатацию те блоки, которые были повреждены частично – это примерно две тысячи МВт и тысяча МВт ГЭС. Это сформировывает такую ​​картину, что выключений будет…. Даже, возможно, их и не будет», – предположил эксперт в эфире «Общественное радио».

Это, подчеркнул Корольчук, оптимистичный прогноз по ситуации со светом в Украине.

А если отключения и будут, они будут минимальными. В сентябре и октябре это точно, подчеркнул эксперт.

Но многое также зависит, каким будет октябрь – холодный или теплый. И, возможно, с конца октября ситуация станет ухудшаться.

Какими будут отключения света осенью.

Графики отключения света могут вернуться в ноябре. Пики отключений прогнозируются в декабре, январе, феврале и даже в марте.

"Скорее всего, по прогнозу, в лучшем случае они будут такими, какие мы уже видели в условиях жары и ремонтов блоков в АЭС", - предупредил эксперт.

По словам Юрия Корольчука, будет, в частности, сказываться на отсутствие солнечной генерации.

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