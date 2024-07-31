В «ДТЕК» зізналися, що сталося із графіками відключення електроенергії, чому раптово в домівках українців перестали вимикати світло і коли обмеження повернуться.

Графіки відключення світла в Україні на даний момент не діють, пише Politeka.net.

Однак в «Укренерго», звертаючись до українців, закликали перенести користування потужними електроприладами на денні години – з 11:00 до 15:00.

«Це період, коли в енергосистемі найбільше електроенергії завдяки активній роботі сонячних електростанцій», - пояснюють в Укренерго.

Чому світло не вимикають

В «ДТЕК» розкрили українцям причини, чому графіки відключення електроенергії поки що не озвучуються.

В компанії підкреслили, що є три причини.

Перша причина – в Україні нарешті скінчилася аномальная спека і це значно зменшило навантаження на енергосистему.

Друга причина – повернулися в роботу два автомні енергоблоки. Це збільшило кількість електроенергії в системі.

Третя причина – збільшився імпорт електроенергії з Європи, і це дозволило покрити дефіцит.

Чи будуть відключення світла в майбутньому

В «ДТЕК» підкреслюють, що це не означає повне подолання кризи в енергетиці.

«Ситуація може змінюватись», - попереджють в «ДТЕК» українців.

При цьому в «ДТЕК» прогнозують, що що ситуація із електрикою в Україні покращиться вже восени.

«Після літньої спеки, коли температура знижується, є менше споживання електрики. А тому на початку осені є ситуація щодо зменшення споживання. Якщо ракетних обстрілів не буде - ситуація покращиться…», - зазначав гендиректор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Однак при пониженні температур буде потреба в електроенергії, а тому будуть виникати ситуації, коли буде дефіцит потужностей і не вистачатиме імпорту.

Як тепер необхідно користуватися електроенергією.

Енергетики просять переносити частину електроспоживння на період з 11.00 до 15.00. В цей чс сонячні електростанції виробляють найбільше електрики

Зазначимо, що у вечірні години навантаження на систему все ще високе.

При цьому прохолодніші ночі впливають на зниження споживання в ранкові години.

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В "ДТЕК" розповіли, чи можливе повне скасування графіків відключень.

Графіки відключення світла будуть іншими: в "Укренерго" сказали, коли і чому.