В «ДТЭК» признались, что произошло с графиками отключения электроэнергии, почему внезапно в домах украинцев перестали выключать свет и когда ограничения вернутся

Графики отключения света в Украине сейчас не действуют, пишет Politeka.net.

Однако в «Укрэнерго», обращаясь к украинцам, призвали перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы – с 11:00 до 15:00.

«Это период, когда в энергосистеме больше электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций», - объясняют в Укрэнерго.

Почему свет не выключается

В ДТЭК раскрыли украинцам причины, почему графики отключения электроэнергии пока не озвучиваются.

В компании подчеркнули, что есть три причины.

Первая причина – в Украине наконец-то закончилась аномальная жара и это значительно уменьшило нагрузку на энергосистему.

Вторая причина – вернулось в работу два автомных энергоблока. Это увеличило количество электроэнергии в системе.

Третья причина – увеличился импорт электроэнергии из Европы, что позволило покрыть дефицит.

Будут ли отключение света в будущем

В ДТЭК подчеркивают, что это не означает полное преодоление кризиса в энергетике.

"Ситуация может меняться", - предупреждают в "ДТЭК" украинцев.

При этом в ДТЭК прогнозируют, что ситуация с электричеством в Украине улучшиться уже осенью.

«После летней жары, когда температура снижается, меньше потребления электричества. Поэтому в начале осени есть ситуация по уменьшению потребления. Если ракетных обстрелов не будет – ситуация улучшится…», – отмечал гендиректор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

Однако при понижении температур потребуется электроэнергия, а потому будут возникать ситуации, когда будет дефицит мощностей и не будет хватать импорта.

Как сейчас нужно воспользоваться электроэнергией.

Энергетики просят переносить часть электропотребления на период с 11:00 до 15:00. В это время солнечные электростанции производят больше всего электричества

Отметим, что в вечерние часы нагрузка на систему все еще высокая.

При этом более холодные ночи влияют на снижение потребления в утренние часы.

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В "ДТЭК" рассказали, возможна ли полная отмена графиков отключений.

Графики отключения света будут другими: в "Укрэнерго" сказали, когда и почему.