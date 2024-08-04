В «Нафтогаз України» оприлюднили важливе повідомлення, яке стосується споживачів, пише Politeka.net.

Спливає час, коли передача показників лічильника газу буде вважатися вчасною.

Період подачі показників лічильників стартував і скоро закінчиться. Усі користувачі газу повинні передати ці данні до 5 серпня включно.

«Вчасно передані показники запобігають ситуаціям, коли фактичне споживання не відповідає нарахуванням», - пояснюють в «Нафтогаз».

Крім того, необхідно мати на увазі, що передавати показники лічильника необхідно, навіть якщо людина тимчасово не проживає в помешканні й не користувалися газом. Якщо цього не зробити, то споживачу можуть так само нарахувати зайві планові кубометри.

Передати показники за газ можна як офлайн, тобто під час сплати рахунку в банку чи на пошті або ж особисто відвідавши абонслужбу облгазу, так і онлайн.

Передати показники лічильника швидко можна через особистий кабінет на сайті «Нафтогазу», а також без реєстрації.

Також показники лічильника можна надіслати по SMS на номер 4647. Ще один спосіб – через чатботи у Viber або Telegram.

Додамо, що також стали відомі тарифи на газ у серпні 2024. Так, постачальники газу для населення оприлюднили тарифи, і ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Для українців, які користуються послугами «Нафтогаз» тариф - 7,96 гривні за кубометр. Таким чином дія тарифного плану «Фіксований» продовжується.

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