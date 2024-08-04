В «Нафтогаз Украины» обнародовали важное сообщение, касающееся потребителей, пишет Politeka.net.

Проходит время, когда передача показателей счетчика газа будет считаться своевременной.

Период подачи показателей счетчиков стартовал и скоро истечет. Все пользователи газа должны передать эти данные до 5 августа включительно.

«Вовремя переданные показатели предотвращают ситуации, когда фактическое потребление не соответствует начислениям», - объясняют в «Нафтогаз».

Кроме того, необходимо иметь в виду, что передавать показатели счетчика необходимо, даже если человек временно не проживает в доме и не пользовался газом. Если этого не сделать, то потребителю могут также начислить лишние плановые кубометры.

Передать показатели за газ можно как офлайн, то есть при оплате счета в банке или на почте или же лично посетив абонслужбу облгаза, так и онлайн.

Передать показатели счетчика можно быстро через личный кабинет на сайте «Нафтогаза», а также без регистрации.

Также показатели счетчика можно отправить по SMS на номер 4647. Еще один способ – через чат в Viber или Telegram.

Добавим, что также стали известны тарифы на газ в августе 2024 года. Так, поставщики газа для населения обнародовали тарифы, и цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Для украинцев, пользующихся услугами «Нафтогаза» тариф – 7,96 гривны за кубометр. Таким образом, действие тарифного плана «Фиксированный» продолжается.

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