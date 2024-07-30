У деяких регіонах можуть виникнути перебої у газопостачанні, якщо розрахунки не будуть виконуватися на належному рівні.

Українська газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" попереджає про можливі перебої з постачанням газу в п'яти регіонах України за певних умов. Про це йдеться у повідомленні компанії у соцмережі Facebook.

Зауважується, що надійність та стабільність постачання газу споживачам, а також забезпечення енергетичної безпеки країни, залежать від того, наскільки ефективно проводяться розрахунки виробниками теплової енергії.

Незважаючи на загальне покращення рівня розрахунків виробників, існують регіони, де ситуація виявляється значно гіршою.

"Дякуємо регіонам, що виконують свої зобов’язання вчасно, підтримуючи стабільність і надійність газопостачання. Разом з тим, закликаємо регіони з низьким рівнем розрахунків активно працювати над забезпеченням своєчасних платежів", — йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, найнижчий рівень виконання розрахунків фіксується у п'яти областях:

Івано-Франківська — 24%; Донецька — 41,7%; Дніпропетровська — 47,8%; Рівненська — 50,1%; Сумська — 54,4%.

У зв'язку з цим у вищезгаданих регіонах можуть виникнути перебої у газопостачанні, якщо розрахунки не будуть виконуватися на належному рівні.

Цікаво, що в п'яти регіонах України розрахунки за спожитий газ було здійснено на 100% від поточних вимог. Ці області включають:

Волинська; Закарпатська; Тернопільська; Полтавська; Запорізька.

Крім того, у Києві рівень розрахунків склав 97%, у Вінницькій області — 91,5%, а у Львівській — 90,7%.

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