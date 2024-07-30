В некоторых регионах могут возникнуть перебои в газоснабжении, если расчеты не будут производиться на должном уровне.

Украинская газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" предупреждает о возможных перебоях с поставкой газа в пяти регионах Украины при определенных условиях. Об этом говорится в сообщении компании в соцсети Facebook.

Отмечается, что надежность и стабильность поставок газа потребителям, а также обеспечение энергетической безопасности страны зависят от того, насколько эффективно производятся расчеты производителями тепловой энергии.

Несмотря на общее улучшение уровня расчетов производителей, существуют регионы, где ситуация оказывается гораздо хуже.

"Благодарим регионы, выполняющие свои обязательства вовремя, поддерживая стабильность и надежность газоснабжения. Вместе с тем, призываем регионы с низким уровнем расчетов активно работать над обеспечением своевременных платежей", — говорится в сообщении.

По информации компании, самый низкий уровень выполнения расчетов фиксируется в пяти областях:

Ивано-Франковская - 24%; Донецка - 41,7%; Днепропетровская - 47,8%; Ровенская - 50,1%; Сумская – 54,4%.

В этой связи в вышеупомянутых регионах могут возникнуть перебои в газоснабжении, если расчеты не будут выполняться на должном уровне.

Интересно, что в пяти регионах Украины расчеты за потребленный газ были произведены на 100% от текущих требований. Эти области включают:

Волынская; Закарпатская; Тернопольская; Полтавская; Запорожская.

Кроме того, в Киеве уровень расчетов составил 97%, в Винницкой области – 91,5%, а во Львовской – 90,7%.

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