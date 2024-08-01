Скільки природний газ коштуватиме в серпні, хто з українців заплатить найменше, а кому доведеться викласти більшу суму.

Тарифи на газ на серпень 2024 оприлюднили 12 постачальників, пише Politeka.net.

Вартість кубометра газу, залежно від газопостачальної компанії, коливатиметься від 7,70 до 9,99 гривень.

Так, цінник постачальника газу ТОВ «Еру людям» - 7,70, причому термін дії тарифуз 01.05.2023 по 31.08.2024. Цінник ТОВ «Ритейл Сервіс» ТМ «СвітлоГаз» - 9,99 грн.

Як відомо, переважній більшості побутових споживачів газ постачає «Нафтогаз України».

Навесні цього року «Нафтогаз» продовжив дію тарифного плану «Фіксований» ще на рік, керуючись діючим мораторієм на підняття цін.

«Кубометр газу для клієнтів компанії й надалі коштуватиме 7,96 грн (з ПДВ)», - повідомляли тоді в компанії.

Тарифи на газ у серпні

Тож у серпні діятиме така ж ціна. Цей тариф на газ залишається діючим щонайменше до кінця квітня 2025 року. А це означає, що до завершення опалювального сезону природний газ для мільйонів побутових споживачів змінюватись у ціні не буде.

Додамо, що тим чсом в «Нафтогаз» повідомили, що отримають від споживачів питання, чому вони не отримали паперову платіжку. В компанії пояснили причини, через які можна не отримати паперовий рахунок.

Тарифи на газ у серпні

Перша причина неотримання паперової платіжки – у споживач є переплата за спожитий газ.

Друга причина – споживач вже сплатив суму нарахувань до 12 числа.

Ще одна причина, через яку паперової платіжки може не бути – людина обрала електронний спосіб отримання рахунків.

Якщо ж жодн з цих причин не є актуальною, в «Нафтогаз» радять споживачам звертатись до них.

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