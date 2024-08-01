Сколько природный газа будет стоить в августе, кто из украинцев заплатит меньше, а кому придется выложить большую сумму.

Тарифы на газ на август 2024 года обнародовали 12 поставщиков, пишет Politeka.net.

Стоимость кубометра газа в зависимости от газоснабжающей компании будет колебаться от 7,70 до 9,99 гривен.

Так, ценник поставщика газа ООО «Эру людям» - 7,70, причем срок действия тарифов с 01.05.2023 по 31.08.2024. Ценник ООО «Ритейл Сервис» ТМ «СветГаз» – 9,99 грн.

Как известно, подавляющему большинству бытовых потребителей газ поставляет "Нафтогаз Украины".

Весной этого года «Нафтогаз» продлил действие тарифного плана «Фиксированный» еще на год, руководствуясь действующим мораторием на повышение цен.

«Кубометр газа для клиентов компании и дальше будет стоить 7,96 грн (с НДС)», - сообщали тогда в компании.

Тарифы на газ в августе

Так что в августе будет действовать такая же цена. Этот тариф на газ остается действующим, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года. А это значит, что до завершения отопительного сезона газ для миллионов бытовых потребителей меняться в цене не будет.

Добавим, что тем временем в «Нафтогаз» сообщили, что получат от потребителей вопрос, почему они не получили бумажную платежку. В компании объяснили причины, по которым можно не получить бумажный счет.

Тарифы на газ в августе

Первая причина неполучения бумажной платежки – у потребителя есть переплата за потребленный газ.

Вторая причина – потребитель уже уплатил сумму начислений до 12 числа.

Еще одна причина, по которой бумажной платежки может не быть – человек выбрал электронный способ получения счетов.

Если же ни одна из этих причин не актуальна, в «Нафтогаз» советуют потребителям обращаться к ним.

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