У серпні деякі українські пенсіонери очікують на додаткові грошові виплати до Дня Незалежності. Тим часом, на бізнес справляться нові податкові зміни, а частина населення зможе спостерігати за збільшенням платежів за комунальні послуги. Українцям пояснили, які зміни чекають в серпні.
Надбавка до пенсії: у серпні деякі українські пенсіонери отримають збільшену пенсію завдяки разовій грошовій виплаті до Дня Незалежності України. Ці виплати будуть доступні таким категоріям осіб:
- Учасники війни, колишні в'язні концтаборів та гетто, особи, які були примусово вивезені на роботи, отримають 450 гривень.
- Члени сімей загиблих ветеранів війни та деяких інших категорій отримають 650 гривень.
- Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності й колишні неповнолітні в'язні концтаборів отримають 1 000 гривень.
- Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи отримають 2 700 гривень.
- Особи з інвалідністю внаслідок війни II групи отримають 2 900 гривень.
- Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною та особи з I групою інвалідності через війну отримають 3 100 гривень.
Втрата відстрочки від мобілізації:
З 1 серпня 2024 року, відповідно до нового Закону, відстрочку від мобілізації більше не отримають наступні категорії громадян:
- Студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі.
- Студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту.
- Багатодітні чоловіки із заборгованістю за аліментами.
- Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи.
- Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, і не відбуває покарання.
- Деякі чоловіки, які доглядають осіб з інвалідністю І та ІІ групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд).
- Особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони.
- Особи зі статусом "обмежено придатний" (цей статус скасовано, якщо ВЛК визнає чоловіка придатним).
- Чоловіки, які за повторного медогляду були визнані здоровими (усі медичні висновки про інвалідність, видані після 24 лютого 2022 року, мають бути підтверджені повторним медоглядом).
- Неповнорідні брати загиблих на війні військових (право на отримання відстрочки мають лише рідні брати).
Нові податки:
З 1 серпня набуде чинності новий Закон, що стосується особливостей податкового адміністрування під час війни для платників з високим рівнем добровільного виконання норм Податкового кодексу. Ця ініціатива передбачає низку переваг для компаній, які включені до спеціального переліку:
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Зменшення податкового навантаження: тимчасове призупинення більшості планових перевірок дозволить підприємствам зосередитися на основній діяльності.
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Прискорення процедур повернення податку: скорочення термінів розгляду податкових декларацій та проведення перевірок забезпечить швидше отримання коштів.
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Індивідуальний підхід: призначення персонального менеджера, який надаватиме оперативні консультації з податкових питань у зручному для компанії форматі, наприклад, онлайн або через відеоконференції.
Вилучення грошей:
З 1 серпня 2024 року Національний банк України розпочне процес вилучення з обігу банкнот старого зразка номіналом у 500 гривень, які були випущені у період з 2003 по 2007 роки. Ці купюри будуть поступово замінюватись на сучасні банкноти зразка 2014 року та пізніших випусків.
Підвищення тарифів:
З 1 серпня також в окремих районах Київської області зростуть тарифи на воду. Комунальне підприємство "Микулічі" Немішаєвської громади повідомило про необхідність впровадження нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Згідно з новими тарифами, вартість водопостачання зросте до 56,55 гривні, а вартість водовідведення — до 68,65 гривні.
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