Стало відомо, що зміниться в Україні з 1 серпня 2024 року - про які зміни у серпні 2024 року потрібно знати українцям

У серпні деякі українські пенсіонери очікують на додаткові грошові виплати до Дня Незалежності. Тим часом, на бізнес справляться нові податкові зміни, а частина населення зможе спостерігати за збільшенням платежів за комунальні послуги. Українцям пояснили, які зміни чекають в серпні.

Надбавка до пенсії: у серпні деякі українські пенсіонери отримають збільшену пенсію завдяки разовій грошовій виплаті до Дня Незалежності України. Ці виплати будуть доступні таким категоріям осіб:

Учасники війни, колишні в'язні концтаборів та гетто, особи, які були примусово вивезені на роботи, отримають 450 гривень.

Члени сімей загиблих ветеранів війни та деяких інших категорій отримають 650 гривень.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності й колишні неповнолітні в'язні концтаборів отримають 1 000 гривень.

Особи з інвалідністю внаслідок війни III групи отримають 2 700 гривень.

Особи з інвалідністю внаслідок війни II групи отримають 2 900 гривень.

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною та особи з I групою інвалідності через війну отримають 3 100 гривень.

Втрата відстрочки від мобілізації:

З 1 серпня 2024 року, відповідно до нового Закону, відстрочку від мобілізації більше не отримають наступні категорії громадян:

Студенти та аспіранти, які навчаються на заочній або вечірній формі. Студенти та аспіранти, які здобувають другу або третю вищу освіту. Багатодітні чоловіки із заборгованістю за аліментами. Особи, які доглядають чоловіка або дружину з інвалідністю III групи. Батьки-одинаки, якщо мати не позбавлена батьківських прав, не визнана померлою або зниклою безвісти, і не відбуває покарання. Деякі чоловіки, які доглядають осіб з інвалідністю І та ІІ групи (якщо немає інших працездатних членів сім'ї, які можуть здійснювати догляд). Особи, які працюють на підприємствах, установах та організаціях Міністерства оборони. Особи зі статусом "обмежено придатний" (цей статус скасовано, якщо ВЛК визнає чоловіка придатним). Чоловіки, які за повторного медогляду були визнані здоровими (усі медичні висновки про інвалідність, видані після 24 лютого 2022 року, мають бути підтверджені повторним медоглядом). Неповнорідні брати загиблих на війні військових (право на отримання відстрочки мають лише рідні брати).

Нові податки:

З 1 серпня набуде чинності новий Закон, що стосується особливостей податкового адміністрування під час війни для платників з високим рівнем добровільного виконання норм Податкового кодексу. Ця ініціатива передбачає низку переваг для компаній, які включені до спеціального переліку:

Зменшення податкового навантаження: тимчасове призупинення більшості планових перевірок дозволить підприємствам зосередитися на основній діяльності. Прискорення процедур повернення податку: скорочення термінів розгляду податкових декларацій та проведення перевірок забезпечить швидше отримання коштів. Індивідуальний підхід: призначення персонального менеджера, який надаватиме оперативні консультації з податкових питань у зручному для компанії форматі, наприклад, онлайн або через відеоконференції.

Вилучення грошей:

З 1 серпня 2024 року Національний банк України розпочне процес вилучення з обігу банкнот старого зразка номіналом у 500 гривень, які були випущені у період з 2003 по 2007 роки. Ці купюри будуть поступово замінюватись на сучасні банкноти зразка 2014 року та пізніших випусків.

Підвищення тарифів:

З 1 серпня також в окремих районах Київської області зростуть тарифи на воду. Комунальне підприємство "Микулічі" Немішаєвської громади повідомило про необхідність впровадження нових тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Згідно з новими тарифами, вартість водопостачання зросте до 56,55 гривні, а вартість водовідведення — до 68,65 гривні.

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