В августе некоторые украинские пенсионеры ожидают дополнительных денежных выплат ко Дню Независимости. Тем временем на бизнес справятся новые налоговые изменения, а часть населения сможет наблюдать за увеличением платежей за коммунальные услуги. Украинцам объяснили, какие изменения ждут в августе.
Надбавка к пенсии: в августе некоторые украинские пенсионеры получат увеличенную пенсию благодаря разовой денежной выплате ко Дню Независимости Украины. Эти выплаты будут доступны следующим категориям:
- Участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, принудительно вывезенные на работы, получат 450 гривен.
- Члены семей погибших ветеранов войны и других категорий получат 650 гривен.
- Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей получат 1000 гривен.
- Лица с инвалидностью в результате войны III группы получат 2700 гривен.
- Лица с инвалидностью в результате войны II группы получат 2900 гривен.
- Лица с особыми заслугами перед Родиной и лица с I группой инвалидности из-за войны войны получат 3 100 гривен.
Утрата отсрочки от мобилизации:
С 1 августа 2024 года, согласно новому Закону, отсрочку от мобилизации больше не получат следующие категории граждан:
- Студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме.
- Студенты и аспиранты, получающие второе или третье высшее образование.
- Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам.
- Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы.
- Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание.
- Некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход).
- Лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны.
- Лица со статусом "ограничен" (этот статус отменен, если ВЛК признает мужчину годным).
- Мужчины, которые при повторном медосмотре были признаны здоровыми (все медицинские заключения об инвалидности, выданные после 24 февраля 2022, должны быть подтверждены повторным медосмотром).
- Несовершеннородные братья погибших на войне военных (право на получение отсрочки имеют только родные братья).
Новые налоги:
С 1 августа вступит в силу новый закон, касающийся особенностей налогового администрирования во время войны для плательщиков с высоким уровнем добровольного выполнения норм Налогового кодекса. Эта инициатива предусматривает ряд преимуществ для компаний, включенных в специальный список:
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Уменьшение налоговой нагрузки: временная приостановка большинства плановых проверок позволит предприятиям сосредоточиться на основной деятельности.
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Ускорение процедуры возврата налога: сокращение сроков рассмотрения налоговых деклараций и проведение проверок обеспечит быстрее получение средств.
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Индивидуальный подход: назначение персонального менеджера, который будет предоставлять оперативные консультации по налоговым вопросам в удобном для компании формате, например онлайн или через видеоконференции.
Выемка денег:
С 1 августа 2024 года Национальный банк Украины начнет процесс изъятия из обращения банкнот старого образца номиналом в 500 гривен, выпущенных в период с 2003 по 2007 годы. Эти купюры будут постепенно заменяться современными банкнотами образца 2014 года и более поздними выпусками.
Повышение тарифов :
С 1 августа также в отдельных районах Киевской области поднимутся тарифы на воду. Коммунальное предприятие "Микуличи" Немишаевского общества сообщило о необходимости внедрения новых тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Согласно новым тарифам стоимость водоснабжения вырастет до 56,55 гривны, а стоимость водоотведения — до 68,65 гривны.
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