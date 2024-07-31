Стало известно, что изменится в Украине с 1 августа 2024 - о каких изменениях в августе 2024 нужно знать украинцам

В августе некоторые украинские пенсионеры ожидают дополнительных денежных выплат ко Дню Независимости. Тем временем на бизнес справятся новые налоговые изменения, а часть населения сможет наблюдать за увеличением платежей за коммунальные услуги. Украинцам объяснили, какие изменения ждут в августе.

Надбавка к пенсии: в августе некоторые украинские пенсионеры получат увеличенную пенсию благодаря разовой денежной выплате ко Дню Независимости Украины. Эти выплаты будут доступны следующим категориям:

Участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, принудительно вывезенные на работы, получат 450 гривен.

Члены семей погибших ветеранов войны и других категорий получат 650 гривен.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей получат 1000 гривен.

Лица с инвалидностью в результате войны III группы получат 2700 гривен.

Лица с инвалидностью в результате войны II группы получат 2900 гривен.

Лица с особыми заслугами перед Родиной и лица с I группой инвалидности из-за войны войны получат 3 100 гривен.

Утрата отсрочки от мобилизации:

С 1 августа 2024 года, согласно новому Закону, отсрочку от мобилизации больше не получат следующие категории граждан:

Студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме. Студенты и аспиранты, получающие второе или третье высшее образование. Многодетные мужчины с задолженностью по алиментам. Лица, ухаживающие за мужем или женой с инвалидностью III группы. Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание. Некоторые мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (если нет других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход). Лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны. Лица со статусом "ограничен" (этот статус отменен, если ВЛК признает мужчину годным). Мужчины, которые при повторном медосмотре были признаны здоровыми (все медицинские заключения об инвалидности, выданные после 24 февраля 2022, должны быть подтверждены повторным медосмотром). Несовершеннородные братья погибших на войне военных (право на получение отсрочки имеют только родные братья).

Новые налоги:

С 1 августа вступит в силу новый закон, касающийся особенностей налогового администрирования во время войны для плательщиков с высоким уровнем добровольного выполнения норм Налогового кодекса. Эта инициатива предусматривает ряд преимуществ для компаний, включенных в специальный список:

Уменьшение налоговой нагрузки: временная приостановка большинства плановых проверок позволит предприятиям сосредоточиться на основной деятельности. Ускорение процедуры возврата налога: сокращение сроков рассмотрения налоговых деклараций и проведение проверок обеспечит быстрее получение средств. Индивидуальный подход: назначение персонального менеджера, который будет предоставлять оперативные консультации по налоговым вопросам в удобном для компании формате, например онлайн или через видеоконференции.

Выемка денег:

С 1 августа 2024 года Национальный банк Украины начнет процесс изъятия из обращения банкнот старого образца номиналом в 500 гривен, выпущенных в период с 2003 по 2007 годы. Эти купюры будут постепенно заменяться современными банкнотами образца 2014 года и более поздними выпусками.

Повышение тарифов :

С 1 августа также в отдельных районах Киевской области поднимутся тарифы на воду. Коммунальное предприятие "Микуличи" Немишаевского общества сообщило о необходимости внедрения новых тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения. Согласно новым тарифам стоимость водоснабжения вырастет до 56,55 гривны, а стоимость водоотведения — до 68,65 гривны.

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