У кожній квартирі в Україні будуть проводити перевірку газового обладнання та внутрішніх газових мереж. За рядом порушень можуть відключити газопостачання. Названо чотири порушення, за які українцям найчастіше відключають газ.

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Основні причини припинення газопостачання включають:

  1. Неправильне прокладання газопроводів відповідно до проектної і нормативної документації.
  2. Відсутність доступу до газопроводів і запірних пристроїв.
  3. Відсутність актів перевірок і прочищення димових і вентиляційних каналів.
  4. Негерметичність системи, що може призвести до викиду газу у квартиру.

Проблеми можуть виникнути, якщо здійснено самостійні перетворення квартири, зокрема при зміні її планування на студійний тип. Відповідно до Державних будівельних норм В.2.5-20:2018 "Газопостачання", газові плити допускається встановлювати тільки у кухнях, обладнаних витяжною вентиляцією або віконним провітрювачем.

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Згідно з повідомленням Державної служби України з питань праці, також планується припинення газопостачання у таких випадках:

  1. Виявлення витоків газу.
  2. Несправність автоматики безпеки.
  3. Проблеми з оголовками димових і вентиляційних каналів.
  4. Відсутність тяги у димових і вентиляційних каналах.
  5. Самовільне підключення споживачами газових приладів і пристроїв до системи газопостачання.
  6. Необрання власником технічного обслуговування.

Ці вимоги викладені у пункті 5.7 розділу 5 глави 5 Правил безпеки систем газопостачання, що затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 р. №285 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 р. за №674/27119.

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