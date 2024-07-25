В каждой квартире в Украине будут производиться проверка газового оборудования и внутренних газовых сетей. По ряду нарушений могут отключить газоснабжение. Названы четыре нарушения, за которые украинцам чаще всего отключают газ.
Основные причины прекращения газоснабжения включают в себя:
- Неправильная прокладка газопроводов в соответствии с проектной и нормативной документацией.
- Отсутствие доступа к газопроводам и запорным устройствам.
- Отсутствие актов проверок и прочистка дымовых и вентиляционных каналов.
- Негерметичность системы может привести к выбросу газа в квартиру.
Проблемы могут возникнуть, если осуществлены самостоятельные преобразования квартиры, в частности, при изменении ее планировки на студийный тип. В соответствии с Государственными строительными нормами В.2.5-20:2018 "Газоснабжение", газовые плиты допускается устанавливать только в кухнях, оборудованных вытяжной вентиляцией или оконным проветривателем.
Согласно сообщению Государственной службы Украины по вопросам труда, также планируется прекращение газоснабжения в следующих случаях :
- Выявление утечек газа.
- Неисправность автоматики сохранности.
- Проблемы с оголовками дымовых и вентиляционных каналов.
- Отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах.
- Самовольное подключение потребителями газовых устройств и устройств к системе газоснабжения.
- Неизбрание владельцем технического обслуживания.
Эти требования изложены в пункте 5.7 раздела 5 главы 5 Правил безопасности систем газоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики и угольной промышленности Украины от 15.05.2015 г. №285 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Украины 08.06.2015 г. за №67.
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