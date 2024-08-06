Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» сообщила об изменениях, произошедших из-за сбоя – что произошло и как это скажется на потребителях.

В «Нафтогаз Украины» объявили потребителям новую важную информацию о сроках передачи показателей счетчиков.

Как известно, каждый месяц потребители должны передавать показатели своих счетчиков до 5 числа.

«Актуальные показания помогают нам правильно вычислить потребление и избежать ошибок в счетах. Вовремя переданные показания предотвращают ситуации, когда фактическое потребление не соответствует начислениям», - напоминают в «Нафтогазе Украины».

Однако в августе "Нафтогазу" пришлось срочно изменять сроки передачи показателей счетчиков за газ.

«Теперь у вас есть больше времени, чтобы спокойно передать свои показания…», – обратились в «Нафтогаз» к украинцам.

Причиной такого экстренного решения стал технический сбой.

«Из-за технических проблем личный кабинет все еще временно недоступен» , - объясняли происходящее в «Нафтогаз».

Также в «Нафтогаз» объявили новый срок передачи показателей – он был продлен до 7 августа включительно.

«…Мы понимаем, что технические проблемы могли создать неудобства, поэтому сделали все возможное, чтобы вы не волновались и успели вовремя» , - отмечали «Нафтогаз Украины».

Также отметим, что передать показания можно было и через онлайн-сервисы, которые рботали в обычном режиме. Среди них:

чат-боты GASUA в Viber или Telegram;

SMS на номер 4647;

по телефону 066-300-2888 (нажмите 1);

контакт-центр: 066-300-2-888 (Vodafone), 098-300-2-888 (Kyivstar), 093-300-2-888 (Lifecell).

Кроме того, сейчас передать показатели счетчика за газ можно и в личном кабинете.

В «Нафтогаз Украины» объявили, что он уже полностью возобновил свою работу после технического сбоя.

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