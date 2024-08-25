Відповідно до астрології , є певні знаки, які пишаються тим, що вони жартівники.

Незалежно від того, чи стежите ви за гороскопами чи ні, є таке явище, як зловтіха, що означає отримувати задоволення від болю чи приниження інших. Для декого це форма розваги.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Від природи підла, егоїстична та засуджуюча, Діва отримує величезне задоволення, спостерігаючи за стражданнями інших, особливо через власну дурість. Якщо є черга, щоб змусити вас зробити щось безглузде, щоб це можна було зняти, а вас, у свою чергу, висміяти до чортиків і назад, Діва перша в черзі.

2. Водолій (20 січня – 18 лютого)

Ще один із безсердечних знаків, відсутність співчуття, виявлена ​​Водоліями, гідна олімпійської медалі. Хоча у них найслабше почуття гумору і вони ледве можуть відпустити жарт, вони безперечно люблять спостерігати, як хтось інший зазнає невдачі. І якщо ви, з якоїсь випадковості, потрапили на чийсь жарт, то Водолій буде тут як тут, щоб посміятися з вас, поки ви страждаєте.

3. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Скорпіон настільки сповнений ненависті та таємного бажання знищити все і вся на землі, що єдине, що ці бідолахи можуть робити заради задоволення, це насолоджуватися вашою дурістю. Чекайте на щоденні розіграші та жахливі, жорстокі жарти від цього знака.

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