Согласно астрологии, есть определенные знаки, которые гордятся тем, что они шутники.

Независимо от того, следите ли вы за гороскопами или нет, есть такое явление, как злорадство, что означает получать удовольствие от боли или унижения других. Для некоторых это форма развлечения.

Дева (23 августа - 22 сентября)

От природы подлая, эгоистичная и осуждающая, Дева получает огромное удовольствие, наблюдая за страданиями других, особенно из-за собственной глупости. Если есть очередь, чтобы заставить вас сделать что-то нелепое, чтобы это можно было заснять, а вас, в свою очередь, высмеять до чертиков и обратно, Дева первая в очереди.

2. Водолей (20 января - 18 февраля)

Еще один из бессердечных знаков, отсутствие сострадания, проявленное Водолеями, достойно олимпийской медали. Хотя у них самих слабое чувство юмора и они едва могут отпустить шутку , они определенно любят наблюдать, как кто-то другой терпит неудачу. И если вы, по какой-то случайности, попались на чью-то шутку, то Водолей будет тут как тут, чтобы посмеяться над вами, пока вы страдаете.

3. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпион настолько полон ненависти и тайного желания уничтожить все и вся на земле, что единственное, что эти бедняги могут делать ради удовольствия, это наслаждаться вашей глупостью. Ожидайте ежедневных розыгрышей и ужасных, жестоких шуток от этого знака.

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