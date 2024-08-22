Те из вас, кто родился под худшими знаками зодиака, сейчас подвергаются критике за свое поведение, скверный нрав, скупую натуру, ложь и эгоизм.

Итак, согласно тому, что мы узнали из астрологии, некоторые люди более склонны быть хуже среднестатистического жуткого человека, чем другие.

Самые худшие и злые знаки зодиака, рейтинг согласно астрологии:

1. Дева (23 августа - 22 сентября)

Будь то причинение боли другому человеку или разбивание чьего-то сердца, дайте им шанс раскритиковать другого, и они будут первыми, кто это сделает. К сожалению, они засоряют людям мозги.

Однако Девы не совсем плохи: они всегда обращают внимание на детали, поэтому из них получаются прекрасные слушатели.

2. Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпион может быть худшим, и когда это так, он наслаждается этим. Ваша боль — это его удовольствие , и чем больше, тем веселее. Их причинение боли не только эмоционально, поскольку они не против быть водителем, скрывшимся с места преступления и смеющимся.

Но! Если вам когда-нибудь понадобятся их таланты, у них больше всего решимости и храбрости среди всех знаков зодиака.

3. Водолей (20 января - 18 февраля)

Просто настолько наполненные обманом и нелояльностью , Водолеи действительно знают, как бросить человека в беде. Лучше избегать, даже в чрезвычайных ситуациях.

Однако если вам нужно решение, Водолей отлично умеет мыслить нестандартно.

4. Овен (21 марта - 19 апреля)

Вероятно, потому что Овен умён , он ставит интеллект за свои подлые манеры, и, чёрт возьми, эти люди отстой. Их вина в том, что они очень талантливы, когда дело доходит до подлости.

Но Овен также является вашим самым надежным союзником, и только когда вы сталкиваетесь с ним, вы чувствуете его накал.

5. Лев (23 июля - 22 августа)

Они будут первыми, кто скажет вам что-то сокрушительное, и все это во имя «преподать вам урок».

Я имею в виду, что это только потому, что они так страстно желают помочь вам стать лучшим человеком, каким вы можете быть.

6. Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Часто эгоистичный и самовлюбленный , Стрелец не пытается вам насолить, но если его подтолкнуть, он это сделает.

Они не все плохие. У них чрезвычайно оптимистичный настрой, который может быть заразительным.

7. Весы (23 сентября - 22 октября)

Весы слишком стараются быть теми, кем они не являются. Но это не ужасно, да?

Им нравится наводить порядок и эстетику в вещах, чтобы они могли пригодиться при ремонте.

8. Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Рыбы — плаксивые мученики , которые никогда не перестают привлекать к себе всеобщее внимание. Они отстой, а потом заставляют вас смотреть.

Но иногда они заслуживают внимания благодаря своей гениальной креативности.

9. Рак (21 июня - 22 июля)

Не ждите, что все будет гладко , когда рядом Рак, поскольку он счастлив только тогда, когда жалуется.

Но даже если они и жалуются, Рак, по крайней мере, проявит себя тогда, когда другие знаки не проявят себя.

10. Близнецы (21 мая - 20 июня)

Попробуйте заставить кого-нибудь из этих людей действительно взять на себя какие-то обязательства.

Хорошая новость? Они суперадаптивны. Безумно адаптивны. Они могут справиться со всем, что им преподнесет жизнь.

11. Козерог (22 декабря - 19 января)

Попробуйте найти день, когда Козерог не будет плохим, и вы будете очень счастливым человеком. Вероятно, потому что вы будете в милях от этого судьи. Козерог отстойный, потому что он любит говорить вам, какой вы ужасный на самом деле . Это их фишка, и из-за этого он отстой.

Но что еще их фишка, так это то, что они рабочие пчелы зодиака. Вам нужно что-то сделать? Пусть этим займется Козерог.

12. Телец (20 апреля - 20 мая)

Тельцы просто не будут делать ничего, что не соответствует их желаниям , и если они пойдут вам навстречу, чтобы оказать вам услугу, приготовьтесь услышать, как сильно они будут страдать.

Несмотря на то, что они очень упрямы, Телец — самый надежный из знаков зодиака. Им можно доверить почти все.

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