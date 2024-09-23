Як захоплені садівники, ми розуміємо важливість обробки багатого врожаю, особливо яблунь.

У нашому всеосяжному посібнику з догляду за яблуня восени садівники поділяться деякими з кращих методів, ніж обробити яблуню на зиму для багатого врожаю.

Ґрунт навколо яблунь потрібно обробити та підтримувати вологим, але не надто. Найкращий спосіб зробити це — поливати ґрунт навколо дерева щотижня.

Якщо ви помітили, що ґрунт для яблуні стає перенасиченим, вам слід поливати його рідше, поки він знову не висохне.

Вологий грунт може занапастити вашу яблуню, викликавши кореневу гниль та інші хвороби; сухий ґрунт викличе опадання листя та погане зав'язування плодів (кількість яблук на гілці).

Чим обробити яблуню для багатого врожаю?

Добриво для яблуні восени – чудовий спосіб допомогти їй підготуватися до зими.

По-перше, переконайтеся, що ви використовуєте правильне добриво для яблуні. Зверніться до професіонала, якщо ви не впевнені, яке добриво підійде для вашої яблуні.

Обробляючи яблуні на зиму для багатого врожаю вам потрібно знати, що добриво має містити азот, фосфор, калій та деякі мікроелементи, такі як залізо, марганець та цинк. Застосовуйте його згідно з інструкцією на упаковці безпосередньо перед першими заморозками.

Яблуні можуть бути схильні до багатьох проблем, які можуть призвести до пошкодження або навіть загибелі, якщо їх не лікувати. Шкідники та хвороби можуть сприяти виникненню таких проблем, тому важливо бути в курсі подій.

Вам потрібно буде перевіряти наявність проблем раз на тиждень навесні та влітку, принаймні поки яблуня повністю не вкорениться. Якщо щось з'явиться, негайно обробіть його, щоб запобігти поширенню зараження.

Джерело: grasshoppergardens.

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