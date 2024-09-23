Как увлеченные садоводы, мы понимаем важность обработки для богатого урожая, особенно яблонь.

В нашем всеобъемлющем руководстве по уходу за яблоня осенью, садоводы поделятся некоторыми из лучших методов, чем обработать яблоню на зиму для богатого урожая.

Почву вокруг яблонь нужно обработать и поддерживать влажной, но не слишком. Лучший способ сделать это — поливать почву вокруг дерева каждую неделю.

Если вы заметили, что почва для яблони становится перенасыщенной, вам следует поливать ее реже, пока она снова не высохнет.

Влажная почва может погубить вашу яблоню, вызвав корневую гниль и другие болезни; сухая почва вызовет опадание листьев и плохое завязывание плодов (количество яблок на ветке).

Чем обработать яблоню на зиму для богатого урожая?

Удобрение яблони осенью — отличный способ помочь ей подготовиться к зиме.

Во-первых, убедитесь, что вы используете правильное удобрение для своей яблони. Обратитесь к профессионалу, если вы не уверены, какое удобрение подойдет для вашей яблони.

Обработывая яблони на зиму для богатого урожая вам нужно знать, что удобрение должно содержать азот, фосфор, калий и некоторые микроэлементы, такие как железо, марганец и цинк. Применяйте его согласно инструкции на упаковке непосредственно перед первыми заморозками.

Яблони могут быть подвержены многим проблемам, которые могут привести к повреждению или даже гибели, если их не лечить. Вредители и болезни могут способствовать возникновению таких проблем, поэтому важно быть в курсе событий.

Вам нужно будет проверять наличие проблем раз в неделю весной и летом, по крайней мере, пока яблоня полностью не укоренится. Если что-то появится, немедленно обработайте его, чтобы предотвратить распространение заражения.

Источник: grasshoppergardens.

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