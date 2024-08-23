Узнайте, как правильно подготовить яблони к зиме, чтобы обеспечить им обильный урожай в следующем году благодаря нашему новому руководству.

Уход за яблонями не завершается после сбора урожая. Чтобы подготовить яблони к зиме правильно, нужно принять несколько важных мер. Уже с приближением осени следует подумать о подготовке деревьев к зимовке.

Осенний уход за яблонями включает в себя несколько простых, но критических процедур. Если вы желаете подготовить яблони к зиме и обеспечить им хороший старт на следующий год, эти работы необходимо выполнить. Это поможет вашим деревьям успешно перенести зиму и обеспечить обильный урожай.

Уборка и перекапывание земли

Чтобы подготовить яблони к зиме, важно навести порядок в саду. В приствольном круге нужно убрать весь мусор и растительные остатки. Обязательно снимите старые плоды с дерева. Рекомендуется сжечь эти остатки, чтобы уничтожить потенциальных вредителей и возбудителей болезней.

После этого следует осторожно перекопать приствольные круги на глубину 15-20 сантиметров. Это поможет обнаружить и уничтожить вредителей, которые могут перезимовать в почве и таким образом подготовить яблони к зиме.

Подкормка яблонь

Еще один важный этап в подготовке яблонь к зиме – это подкормка. Удобрения играют ключевую роль в общем здоровье деревьев. Если при посадке уже были внесены удобрения, в последующие несколько лет можно пропустить подкормку.

Для осенней подкормки отлично подходят смешанный суперфосфат и сульфат калия, монофосфат калия или специальное осеннее удобрение, которое можно найти в специализированных магазинах.

Полив

Полив чрезвычайно важен для подготовки яблонь к зиме. Влага в почве помогает избежать промерзания на большую глубину, что защищает корневую систему от вымерзания и обеспечивает достаточное количество влаги для корней.

Перед холодами не забудьте очистить ствол яблони от мха, лишайников и других загрязнений. Это также часть подготовки яблонь к зиме.

Санитарная обрезка яблонь

Основную обрезку яблонь производят весной, но осенью необходимо провести санитарную обрезку. Это следует сделать после ноября и завершения других осенних работ. Важно успеть провести обрезку до наступления холодов и заморозков, когда погода еще сухая.

Таким образом, соблюдая все эти рекомендации, вы сможете эффективно подготовить яблони к зиме и обеспечить им отличный старт для обильного урожая в следующем году.

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