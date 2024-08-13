У серпні важливо знати, як правильно підгодувати яблуню, щоб забезпечити її здоров'я та щедрий урожай.

Не всі садівники погоджуються, що яблуні потребують підживлення в останній місяць літа. Проте правильне підгодування яблуні може суттєво поліпшити її здоров'я та урожай.

Чим підгодувати яблуню в серпні?

Рекомендується зосередитися на натуральних добривах, оскільки вони краще засвоюються рослинами. При підгодуванні яблуні варто використовувати органічні суміші, такі як перепрілий курячий послід, компост і деревний попіл.

Як правильно підгодувати яблуню?

Перш ніж підгодувати яблуню, необхідно врахувати вік дерева. Якщо яблуня молода (менше десяти років), потрібно близько десяти літрів добрива. Для старших дерев підгодування слід подвоїти.

При підгодуванні яблуні молодому дереву потрібно зробити відступ у 40 сантиметрів від стовбура, тоді як для старших яблунь дистанція має бути не менше метра.

Добрива вносимо в обрану зону навколо стовбура та засипаємо мульчею. Правильне підгодування яблуні забезпечить помітний результат майже відразу. Не забувайте, що регулярне підгодування яблуні протягом літа робить її здоровішою та продуктивнішою.