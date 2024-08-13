Не все садоводы соглашаются, что яблони нуждаются в подкормке в последний месяц лета. Однако правильная прикормка яблони может существенно улучшить ее здоровье и урожай.
Чем подкормить яблоню в августе?
Рекомендуется сосредоточиться на натуральных удобрениях, поскольку они лучше усваиваются растениями. При прикормке яблони следует использовать органические смеси, такие как перепревший куриный помет, компост и древесный пепел.
Как правильно подкормить яблоню?
Прежде чем прикормить яблоню, необходимо учесть возраст дерева. Если яблоня молода (менее десяти лет), нужно около десяти литров удобрения. Для старших деревьев прикормку следует удвоить.
При прикормке яблони молодому дереву нужно сделать отступление в 40 сантиметров от ствола, тогда как для старших яблонь дистанция должна быть не менее метра.
Удобрения вносим в выбранную зону вокруг ствола и засыпаем мульчей. Правильная прикормка яблони обеспечит заметный результат почти сразу. Не забывайте, что регулярная прикормка яблони в течение лета делает ее здоровее и продуктивнее.
Не забывайте, что регулярная прикормка яблони в течение лета делает ее здоровее и продуктивнее. Также следует учитывать погодные условия: в сухую погоду важно обеспечить дереву достаточное количество воды, чтобы удобрения могли эффективно действовать. Следите за состоянием листьев и плодов, ведь их внешний вид также может свидетельствовать о необходимости прикормки яблони.
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