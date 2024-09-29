Добриво плодових дерев є критично важливою практикою для отримання рясного врожаю, тому важливо знати, що потрібно внести восени.

Дотримуючись рекомендацій, викладених у цій статті, ви дізнаєтесь, які добрива внести восени під плодові дерева для гарного врожаю.

Щоб допомогти плодовому дереву «з'їсти» добрива найефективніше, наносите добрива рівномірно.

Які добрива внести восени під плодові дерева:

Найпростіший спосіб зробити це просто розкидати добрива по землі і закласти його граблями.

Ще один метод внесення добрив восени – викопування низки невеликих ямок на поверхні ґрунту.

Це трохи складніше, але найкраще гарантує, що добриво потрапить до коріння плодових дерев, особливо при використанні добрива, що містить менш розчинні поживні речовини, такі як фосфор та мікориза.

Щоб внести восени під плодові дерева добрива , викопайте лунки, по всій площі, на якій ви розкидали б добрива. Щоб полегшити копію, можна використовувати насадку -шнек з акумуляторним дрилем.

Насипте трохи добрива у кожну лунку. Після того, як ви закінчите вносити добрива, розподіліть навколо плодового дерева шар компосту і рясно полийте.

Необхідно підтримувати pH ґрунту, щоб дерево могло «засвоювати» певні поживні речовини.

Щоб найкраще удобрювати плодові дерева для великого врожаю, важливо розуміти типи добрив.

Швидкодіючі добрива забезпечують негайне підвищення поживних речовин, що ідеально підходять для ранньої весни, коли плодові дерева вимагають швидкого вегетативного росту та розпускання нирок.

Однак вони можуть призвести до ризику надмірного добрива, якщо їх застосовувати неакуратно, що може спричинити надмірне нове зростання за рахунок виробництва плодів.

Навпаки, органічні добрива, що повільно вивільняються, такі як ті, які включають деревну тріску або хлорид кальцію, вивільняють поживні речовини поступово з плином часу, підтримуючи стійке зростання протягом усього сезону.

Вони корисні пізно навесні, оскільки сприяють утворенню дрібних плодів та забезпечують збалансоване засвоєння поживних речовин без ризику вимивання поживних речовин чи впливу на довкілля.

Джерело: groworganic .

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