Удобрение плодовых деревьев является критически важной практикой для получения обильного урожая, поэтому важно знать, что нужно внести осенью.

Следуя рекомендациям, изложенным в этой статье, вы узнаете, какие удобрения внести осенью под плодовые деревья для хорошего урожая.

Чтобы помочь плодовому дереву «съесть» удобрение наиболее эффективно, наносите удобрение равномерно.

Какие удобрения внести осенью под плодовые деревья:

Самый простой способ сделать это — просто разбросать удобрение по земле и заделать его граблями.

Еще один метод внесения удобрений осенью — выкапывание ряда небольших ямок на поверхности почвы.

Это немного сложнее, но лучше всего гарантирует, что удобрение попадет к корням плодовых деревьев, особенно при использовании удобрения, содержащего менее растворимые питательные вещества, такие как фосфор и микориза.

Чтобы внести осенью под плодовые деревья удобрения, выкопайте лунки, по всей площади, на которой вы бы разбрасывали удобрения. Чтобы облегчить копку, можно использовать насадку -шнек с аккумуляторной дрелью.

Насыпьте немного удобрения в каждую лунку. После того, как вы закончите вносить удобрения, распределите вокруг плодового дерева слой компоста и обильно полейте.

Необходимо поддерживать pH почвы, чтобы дерево могло «усваивать» определенные питательные вещества.

Чтобы наилучшим образом удобрять плодовые деревья для большого урожая, важно понимать типы удобрений.

Быстродействующие удобрения обеспечивают немедленное повышение питательных веществ, идеально подходят для ранней весны, когда плодовые деревья требуют быстрого вегетативного роста и распускания почек.

Однако они могут привести к риску чрезмерного удобрения, если их применять неаккуратно, что может привести к чрезмерному новому росту за счет производства плодов.

Напротив, медленно высвобождающиеся органические удобрения, такие как те, которые включают древесную щепу или хлорид кальция, высвобождают питательные вещества постепенно с течением времени, поддерживая устойчивый рост в течение всего сезона.

Они полезны поздней весной, поскольку способствуют образованию мелких плодов и обеспечивают сбалансированное усвоение питательных веществ без риска вымывания питательных веществ или воздействия на окружающую среду.

Источник: groworganic.

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