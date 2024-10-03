Експерти розповіли, що робити з виноградом восени, щоби отримати максимальний урожай.

Виноград , що вирощується для отримання десертних ягід або вина, під навісом або на відкритому повітрі, потребують регулярного обрізання восени та формування, щоб тримати їх під контролем і давати хороші врожаї.

Виноград можна садити в будь-який час з жовтня до березня, поки вони перебувають у стані спокою.

Посадка винограду восени дозволяє лозі добре укоренитися до весни, але несе ризик пошкодження заморозками.

Майте на увазі, що виноградні лози пізно починають рости і можуть виглядати тьмяними і неживими до травня, коли вони почнуть давати пагони.

При посадці винограду на відкритому повітрі восени виберіть сонячне, тепле і захищене місце для виноградної лози, бажано стіну, що виходить на південь або захід.

Уникайте заморозків, тому що пізні заморозки можуть пошкодити ніжні молоді пагони винограду.

Коли проводити обрізування та формування винограду восени?

Жовтень - кінець листопада/грудень - основний час обрізки. Пізніше обрізування може призвести до виділення соку зі зрізів, що може послабити рослину.

Сік починає текти раніше в тепличних виноградних лозах, тому особливо важливо завершити їхню обрізку на початку зими.

На ділянках, схильних до ранніх заморозків, ви можете розглянути можливість відкласти обрізку до ранньої весни.

Джерело: hub.suttons.

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