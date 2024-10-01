Некоторые садоводы могут задаться вопросом, как осенью посадить виноград из косточек.

Осенью посадить виноград из косточек — это практика создания новых растений из старых с использованием простого метода.

Виноград с семенами содержит жизнеспособные семена, и посаженный осенью, даст саженцы виноградной лозы весной.

Озвучен самый простой метод для щедрого урожая, как осенью посадить виноград из косточек:

Виноград из косточек нужно сажать рано, потому что им требуется холодная стратификация , воздействие низких температур, которое заставит семена выйти из состояния покоя.

Подготовьте семена винограда из косточек. Возьмите жизнеспособные семена и тщательно промойте их, чтобы удалить мякоть или другие вещества. Замочите косточки в небольшом количестве дистиллированной воды на срок до 24 часов.

Расслоите семена винограда. Многим семенам требуется период холодных, влажных условий, чтобы начать процесс прорастания. В природе это достигается, когда семена находятся в земле в течение зимы.

Подготовьте ложе для ваших косточек из винограда. Наполните герметичный пакет или другую капсулу мягкой средой, например, влажными бумажными полотенцами или песком, вермикулитом или торфяным мхом, который был увлажнен.

Торфяной мох — лучший выбор для виноградных косточек, поскольку его противогрибковые свойства помогут устранить плесень, повреждающую семена.

Засыпьте семена в грядку. Покройте их слоем питательной среды толщиной около 1,25 см.

Охладите косточки из винограда. Идеальная температура для стратификации — постоянная 1-3 ºC, поэтому холодильник — хорошее место для этого процесса. Храните семена в холодильнике в течение двух-трех месяцев. Не допускайте их замерзания.

Посадите косточки из винограда осенью. Ранней весной достаньте семена из холодильника и посадите их в горшки с хорошей почвой.

Пересадите рассаду из косточки из винограда. Когда рассада вырастет примерно до 8 см, пересадите ее в горшки диаметром 10 см.

Источник: wikihow.

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