Нет ничего хуже, чем откусить размякшего винограда, который уже не в самом лучшем состоянии, поэтому важно знать, как правильно хранить урожай.

Храните свежий виноград спелым, хрустящим и вкусным, храня его дома правильно, узнайте здесь действенные лайфхаки.

Как правильно хранить урожай винограда дома?

Извлеките максимум пользы из своего винограда, воспользовавшись этими простыми советами по хранению.

Храните виноград в холодильнике. Ваш холодильник — лучшее место для хранения свежего винограда.

Кроме того, поскольку виноград может впитывать запахи, постарайтесь не хранить его рядом с такими пахучими продуктами, как лук или рыба.

Храните немытым виноград.

Вам нужно сохранить виноград максимально сухим, пока вы не планируете его съесть, так как излишняя влага ускорит процесс гниения и заставит фрукт сгнить быстрее. Когда вы будете готовы есть, просто положите виноград в дуршлаг и тщательно промойте его под прохладной проточной водой.

Винограду нужно немного места для дыхания, чтобы храниться как можно дольше. Если положить его в герметичный контейнер (например, пакет с застежкой-молнией), создается влажность, которая в конечном итоге становится влагой, ускоряющей порчу.

Замораживать или не замораживать виноград, чтобы правильно хранить урожай винограда дома?

Если вы не думаете, что будете использовать виноград до того, как он испортится, вы можете рассмотреть возможность его заморозки. Замороженный виноград отлично дополняет смузи, его можно использовать вместо льда в коктейлях, и он является освежающей и полезной закуской в ​​жаркий день.

Источник: allrecipes.

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